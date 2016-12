Le député Saul Polo rencontre les intervenants en recherche et en innovation de la région Laval, Laurentides et Lanaudière

L’adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et député de Laval-des-Rapides, M. Saul Polo, a participé, au nom de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, à un atelier de cocréation regroupant une trentaine d’intervenants de l’écosystème de la recherche et de l’innovation de la région de Laval, Laurentides et Lanaudière, lequel était organisé dans le cadre de la tournée de consultation qui mènera à l’élaboration de la prochaine Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, dont le lancement est prévu au printemps 2017.

« Les tables d’action régionales constituent une étape importante de notre démarche de cocréation d’une stratégie visant à favoriser l’émergence d’une véritable culture d’innovation au Québec. Les discussions d’aujourd’hui permettront de bien circonscrire les enjeux en matière de recherche et d’innovation, et de mettre de l’avant des solutions novatrices qui stimuleront le développement de leviers de croissance essentiels pour l’économie québécoise », a souligné le député Saul Polo.

Rappelons que la tournée de consultation, qui a débuté le 19 septembre dernier dans la région de Montréal, se déroulera jusqu’au 13 octobre prochain. Neuf zones géographiques seront ainsi visitées afin de mieux comprendre les préoccupations des intervenants de l’écosystème de la recherche et de l’innovation de chacune des régions et de recueillir leurs idées.

« L’élaboration de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation requiert la mobilisation de l’ensemble des intervenants du milieu, issus de toutes les sphères d’activité et de partout au Québec. Grâce à cette démarche de cocréation, nous pourrons mettre en commun nos forces afin de permettre au Québec de se distinguer parmi les sociétés du savoir les plus innovantes », a fait savoir la ministre Dominique Anglade.