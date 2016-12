Laval et cinq entreprises lavalloises participaient au Washington Smart Cities Week

Des représentants de la Ville de Laval et cinq entreprises participaient, du 26 au 29 septembre 2016, à une mission économique en innovation dans le secteur des villes intelligentes organisée par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Le Washington Smart Cities Week (WSCW) est l’une des plus importantes conférences et expositions dans le secteur des villes intelligentes en Amérique du Nord et compte accueillir plus de 1 800 personnes et 75 villes.

« Une ville ne peut espérer devenir intelligente sans une ferme volonté de l’administration municipale, des entreprises et des acteurs économiques. Je me réjouis donc de la participation de conseillers municipaux, de spécialistes du développement économique et d’entrepreneurs à ce salon international. Pour notre administration, cette mission est l’occasion de découvrir les innovations permettant d’améliorer notamment la mobilité, l’efficacité énergétique, la gouvernance, les services aux citoyens et l’aménagement du territoire », a affirmé le maire de Laval, Marc Demers.

Sur place, des rencontres seront organisées pour discuter des meilleures pratiques et pour créer des relations avec d'autres municipalités actives notamment dans les secteurs des technologies propres et des TIC. Des entretiens avec des représentants des villes de Washington et de Boston et la visite d’un incubateur sont également prévus en marge du WSCW.

PROFIL DES ENTREPRISES LAVALLOISES QUI PARTICIPENT A LA MISSION

C3F Telecom

Depuis 2001, C3F Telecom dessert les télécommunicateurs, les municipalités, les commissions scolaires et de grandes institutions dans toutes les étapes liées à la mise en place et à la gestion de leurs réseaux et équipements de télécommunications (fibres optiques). La gamme de services offerts couvre toutes les phases de la réalisation des réseaux de télécommunications incluant l’ingénierie, la construction, la gestion, l’entretien et la réparation des réseaux, les équipements de télécommunication et la caractérisation de fibres optiques.

OPA Technologies

Technologies OPA a pour mission d'optimiser la coordination des chantiers d'infrastructures urbaines et la gestion des entraves à la circulation (pour des interventions d’organismes publics et d’entreprises privées). Technologies OPA a mis au point un logiciel d'aide à la prise de décision en temps réel en gestion pour une mobilité urbaine intelligente.

Geo-Plus

Depuis 29 ans, Geo-Plus conçoit et commercialise des produits et des solutions dont la qualité et l’innovation technologique offrent une forte valeur ajoutée aux entreprises et organismes en gestion du territoire. Geo-Plus est reconnue comme une entreprise en géomatique, réputée pour sa gamme de logiciels d’arpentage, de génie civil et de gestion documentaire. Via un réseau de partenaires, Geo-Plus est présent dans une douzaine de pays.

Kalitec

Consciente du fait que l’aménagement de rues et d’espaces publics agréables permet de renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des résidents, Kalitec a créé une gamme de panneaux de noms de rues, d’enseignes personnalisées et des poteaux s’harmonisant avec l’emplacement et qui font ressortir la beauté de l’environnement. Kalitec met à profit sa créativité et son expérience pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets de signalisation en combinant à la fois l’utile, l’esthétique et la durabilité, le tout dans le respect de l'environnement.

Operasoft

La solution SimpliCity, d’Operasoft, est 100 % Web et conçue pour automatiser les opérations mobiles des municipalités. Cette solution permet notamment aux utilisateurs de gérer les itinéraires de services (pour le déneigement, le nettoyage des rues et l’inspection des actifs), les horaires des employés et l’enregistrement des heures travaillées. Elle permet aussi de générer les bons de travail et d’attribuer les affectations, de gérer les inspections des actifs municipaux, la documentation électronique de la météo et plus encore.

À propos du Service du développement économique de la Ville de Laval

Le Service du développement économique de la Ville de Laval assure la promotion et le développement économique de Laval par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil et le soutien des entreprises et des entrepreneurs afin de stimuler la croissance des emplois et des entreprises aux bénéfices durables des Lavallois. Plus de détails à www.lavaleconomique.com.