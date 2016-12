Les Lavallois seront parmis les premiers à faire leur épicerie en ligne chez Metro

Metro offre maintenant aux consommateurs la possibilité de faire toute leur épicerie en ligne avec la promesse de fraîcheur garantie. Le déploiement commence aujourd’hui dans deux magasins Metro Plus de Montréal et un situé à Laval, rejoignant ainsi les consommateurs du grand Montréal. En effet, le magasin Metro Plus de Ste-Rose a été spécialement aménagé pour offrir l’épicerie en ligne aux Lavallois. Ces derniers pourront commander en ligne et aller chercher leur commande en magasin.



Pour garantir la fraîcheur, des employés entièrement dédiés à l’épicerie en ligne ont été formés afin de choisir en magasin les aliments les plus frais comme les clients les choisiraient eux-mêmes. Les produits sélectionnés sont ensuite entreposés en magasin dans une section Tri-ZonesMD : zones tempérée, réfrigérée et surgelée. Toute la fraîcheur des aliments est ainsi préservée et garantie, de la tablette jusqu’au moment de la cueillette en magasin ou jusqu’au domicile, les camions de livraison étant équipés du même procédé.



« Nous avons mis tous les efforts pour que les clients ne fassent aucun compromis sur la fraîcheur des aliments sélectionnés, qu’ils trouvent tout ce qu’ils désirent en ligne comme en magasin et qu’ils puissent recevoir leur commande au moment qui leur convient », a déclaré Marc Giroux, vice-président principal, Metro.



« Metro a développé une plateforme numérique simple d’utilisation et personnalisée. En plus, les membres du programme metro&moi sauveront encore plus de temps puisqu’ils pourront ajouter au panier les produits qu’ils achètent fréquemment. Ils pourront aussi utiliser leurs coupons personnalisés ainsi que leurs récompenses », a souligné Gino Plevano, vice-président, stratégie numérique et loyauté, Metro.



Les consommateurs qui feront leur épicerie en ligne pourront aller chercher leur commande dans deux magasins de Montréal et un magasin à Laval ou faire livrer celle-ci. Pour la phase I, la livraison sera disponible sur l’île de Montréal dans une zone déterminée située à l’est de l’autoroute 15/Décarie. Sur la base des résultats de la phase I, Metro décidera de la meilleure façon de déployer cette initiative ailleurs au Québec et en Ontario.



L’épicerie en ligne s’inscrit dans la stratégie numérique globale de l’entreprise qui vise à positionner Metro comme le détaillant qui offre l’expérience en alimentation la plus adaptée aux besoins des consommateurs pour les années à venir. Le programme de loyauté metro&moi ainsi que toutes ses facettes sont intégrés à l’offre en ligne. Pour en savoir plus, consultez metro.ca.