Le Centre Laval annonce la venue d’Avril Supermarché Santé

Le Centre Laval et le Fonds de placement immobilier Cominar (Cominar) sont fiers d’annoncer l’ouverture prochaine d’Avril Supermarché Santé. Chaîne québécoise indépendante de supermarchés, Avril représente un concept unique et des alternatives 100% naturelles. Cette arrivée s’inscrit dans le cadre du projet de redéveloppement de l’espace vacant suite au départ de la chaîne Target.



Présentant un tout nouveau concept de magasin, Avril occupera une superficie totale de 32 000 pieds carrés, comparativement à une superficie moyenne de 20 000 pieds carrés pour les 6 autres succursales existantes. Ce faisant, l’arrivée d’Avril sur le territoire de la ville de Laval signifiera l’ajout du plus grand détaillant de produits santé naturels situé sur la Rive-Nord de Montréal. Son ouverture est prévue au printemps 2018.



Connu pour la qualité et la fraîcheur de ses aliments, en plus de son offre variée, Avril propose une épicerie biologique, des suppléments, des vitamines, des cosmétiques naturels, des produits sans gluten, équitables et locaux, en plus de viandes sans additifs chimiques et certifiées biologiques. Tous les fruits et légumes offerts sont certifiés biologiques par Ecocert Canada.



Choix santé, fraîcheur et diversité

En plus des départements d’épicerie et de prêt-à-manger, Avril offrira un service de restauration de type bistro incluant un comptoir à café, un bar à jus et smoothies. Proposant une cuisine santé inspirée des produits offerts en magasin ainsi qu’un comptoir d’alimentation crue et végétarienne, ce nouvel espace de 120 places assises permettra à la clientèle du Centre Laval, aux travailleurs, étudiants et résidents des environs de bénéficier d’une alimentation saine, diversifiée et accessible.



« Nous sommes fiers d’accueillir un commerce qui répond aux demandes grandissantes de notre clientèle, mais également aux nouvelles exigences et intérêts des consommateurs, recherchant un mode de vie sain, des produits locaux et une expérience unique», mentionne Stéphane Richard, directeur du Centre Laval.





Le Centre Laval renforce sa position

L’arrivée d’Avril Supermarché Santé, ainsi que de Sportium, à l’automne 2017, vient compléter l’offre commerciale du Centre Laval et renforce sa position en tant que centre de services, destiné aux familles et aux gens actifs, de destination incontournable auprès des Lavallois depuis près de 50 ans et en tant qu’acteur important du développement du futur centre-ville de Laval.