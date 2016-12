La Banque Nationale inaugure un concept novateur de succursale au Marché 440 à Laval

La Banque Nationale a inauguré le 2 novembre dernier une nouvelle succursale, située en plein cœur du Marché 440 à Laval. En présence de Diane Giard, première vice-présidente à la direction – Particuliers et Entreprises, des membres de la direction et du personnel ont reçu les clients lors d’un cocktail d’inauguration suivi d’une visite des locaux aménagés.

Voici quelques caractéristiques de cette succursale-pilote présentées par le vice-président régional – Laval et Rive-Nord, Mario Cantin:

Espace commun dès l’entrée dans la succursale qui favorise les discussions ouvertes

Absence de comptoir transactionnel standard, bien qu’on puisse y effectuer les transactions courantes

Présence d’employés de plusieurs niveaux : directrice de succursale, conseiller en finances personnelles et représentante senior au service à la clientèle

Aire d’échanges dotée de fauteuils stylisés pour une consultation rapide ou pour surfer sur le web quelques minutes

Bureaux fermés permettant de discuter de modalités confidentielles

Tablettes avec des jeux éducatifs pour enfants

« La Banque continue de faire des investissements importants dans ses différents canaux de distribution, notamment dans son réseau de succursales. Les améliorations apportées visent à bonifier l’expérience client et à accroître l’accessibilité de nos services », a expliqué Diane Giard.

« La succursale n’est plus seulement un lieu de transactions bancaires, mais plutôt un lieu de rencontres et d’échanges d’idées. La succursale du Marché 440 est en interaction avec la communauté, et surtout en symbiose avec son environnement », a déclaré Fatna Badri, directrice de la succursale.

Mme Badri a également profité du cocktail pour remettre un don de 2 000 $ au Carrefour d’Intercultures de Laval qui facilite l’accueil et l’adaptation des nouveaux arrivants dans la région.