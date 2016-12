Total Métal Récupération dévoile les détails de son usine de recyclage de métaux

Total Métal Récupération (TMR) Inc., une entreprise québécoise reconnue pour son expertise dans le domaine de la récupération et du recyclage, a dévoilé aujourd’hui les détails entourant la construction d’une nouvelle usine de recyclage de métaux, située au cœur du nouveau parc industriel 25-440 de Laval. L’annonce a été faite sur le chantier en présence du maire de Laval, M. Marc Demers.



Résolument novatrice sur le plan technologique, cette nouvelle usine de récupération a nécessité un investissement de 70 millions de dollars d’un groupe d’investisseurs privé et entraînera la création de 70 nouveaux emplois. Construite sur un terrain de quelque 777 000 pieds carrés au cœur du parc industriel 25-440, l’usine abritera quatre bâtiments principaux et les équipements de recyclage les plus performants du monde. La construction de l’usine avance bien et elle sera en activité au début de 2017.



« Après des années de recherche, d’analyses et de planification, nous sommes sur le point d’inaugurer l’usine de recyclage de métaux la plus moderne et la plus écologique en Amérique du Nord. Elle sera une référence dans l’industrie et nos processus respecteront les normes environnementales les plus strictes. D’ailleurs, nous anticipons que l’usine entraînera une réduction des gaz à effet de serre de 497,3 tonnes par année. Nous sommes également très fiers d’être les premiers à nous installer dans le parc industriel 25-440 de Laval », a déclaré M. Jean-Guy Hamelin, président et chef de la direction de Total Métal Récupération (TMR) Inc.



Le nouveau centre de tri de métaux de Laval pourra recevoir et traiter jusqu'à 50 000 tonnes de ferraille par mois destinées au recyclage et à la valorisation : des carcasses de voiture aux appareils électroménagers de tout type en passant par les rebuts de métaux industriels. Des équipements de triage des métaux de dernière génération permettront de détecter les plus petites parcelles de métal pouvant être récupérées et de distinguer les métaux ferreux des métaux non ferreux, tels que l'aluminium et le cuivre. Les produits recyclés seront ensuite acheminés aux fonderies et aciéries du monde entier, leur assurant une deuxième vie.



Emplois disponibles

Plusieurs emplois sont disponibles et les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature par courriel : rh@totalmetalr.com. Parmi les postes à combler, mentionnons des postes à l’administration de même que plusieurs postes d’opérations tels que : mécanique, opérateurs d’équipements lourds et trieurs.

Faits saillants



Investissement de 70 millions $

70 nouveaux emplois

Construite sur un terrain d’une superficie de 777 000 pieds carrés

Première entreprise à s’installer dans le parc industriel 25-440

Technologie de pointe

Réduction anticipée des gaz à effet de serre de 497,3 tonnes par année

Inauguration début 2017





À propos de Total Métal Récupération (TMR) Inc.

Dirigée par des personnes d’expérience dans le domaine du recyclage, Total Métal Récupération (TMR) Inc. est basée à Laval. L’entreprise inaugurera au début de 2017 une usine de recyclage de métaux de pointe dans le parc industriel 25-440 de Laval qui emploiera 70 personnes. Soucieuse du développement durable, TMR respecte les plus hauts standards en matière d’environnement. Pour plus de détails, consultez notre site web : totalmetalr.com