Déménagement du Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval

Le Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval déménagera officiellement le 9 janvier 2017 dans un nouvel édifice situé dans le quartier Laval-des-Rapides afin de répondre plus adéquatement aux besoins de sa clientèle.

Nouvelle adresse :

705, chemin du Trait-Carré

Laval (Québec) H7N 1B3

Les coordonnées téléphoniques restent inchangées, donc le Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval sera toujours joignable au 450 662-7000, poste 4500.

Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval

Le Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval est un lieu unique d’apprentissage axé sur l’emploi et regroupant les secteurs jeunes et adultes.

Issu de la Commission scolaire de Laval, cet établissement novateur est orienté vers le développement des compétences par l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il s’adresse aux élèves de 15 à 24 ans qui présentent des besoins particuliers ne leur permettant pas de poursuivre leurs études dans le Programme de formation de l’école québécoise.

En partenariat avec les entreprises lavalloises, le centre propose différents programmes qui encouragent la persévérance scolaire et assurent le développement d’une relève compétente contribuant à l’essor de notre communauté.

Pour de plus amples renseignements sur le Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval, visitez-le : www.secondairelaval.com.