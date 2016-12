Le Cabaret de l’Avenir : une entreprise gérée par des adolescents

Le Collège Letendre est fier d’appuyer ses élèves dans l’ouverture de sa première entreprise étudiante : le Cabaret de l’Avenir.



Il s’agit d’une nouvelle de réception et de spectacle entièrement administrée et opérée par des élèves du secondaire. En effet, c’est en juin dernier que M. Yves Legault, directeur général du Collège Letendre, a émis le souhait qu’une entreprise jeunesse soit mise sur pied pour prendre en charge la salle de spectacle du Collège. Un groupe de 7 élèves s’est formé en fin d’année dernière et a travaillé depuis à mettre sur pied son entreprise. Plan d’affaires, plan marketing, politique de travail ont été au menu de leurs débats! Les élèves ont dû développer leur vision et les valeurs de leur entreprise.



Dans un milieu d’affaires aussi dynamique que la ville de Laval, les élèves ont misé sur un produit différent et novateur leur permettant de se démarquer. Il est impressionnant de constater l’implication et la motivation des élèves dans cette entreprise.



Les jeunes administrateurs du Cabaret de l’Avenir ont invité la communauté Lavalloise à assister à la présentation de leurs produits lors d’un 5 à 7 sur les lieux mêmes de leur entreprise. Plusieurs invités de marque étaient présents, dont M. Pierre Anthian, conseiller municipal pour Laval-des-Rapides, de même que MM. Hugo Miranda et Kerlando Morette de la Chambre de commerce de d’industrie de Laval et Mme Geneviève Roy directrice générale de Tourisme Laval.



Les élèves administrateurs du Cabaret de l’Avenir invitent tous les lavallois à consulter leur page Facebook à Cabaret de l’Avenir. Venez voir comment des adolescents peuvent faire une différence dans l’organisation d’événements exclusifs à Laval, à des prix très compétitifs.



