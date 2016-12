La CCIL salue le budget de la ville de Laval : un budget responsable dans un contexte de développement important

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL) salue le budget de la ville de Laval déposé aujourd’hui. Malgré son développement dynamique, la ville présente un budget responsable dont les dépenses de fonctionnement demeurent près du taux d’inflation soit un peu plus de 2 %.

Le transport collectif : essentiel pour le développement économique

La Chambre se réjouit de voir une augmentation pour le transport collectif. « C’est un élément essentiel de développement économique notamment dans les parcs industriels où les besoins sont importants. », de souligner la présidente-directrice générale de la Chambre, Mme Chantal Provost. La Chambre souhaite que cette augmentation serve à assurer une plus grande accessibilité au transport collectif et une plus grande fréquence pour les usagers.

Les investissements dans les infrastructures : une perspective durable incontournable

La Chambre souligne l’objectif de la ville de Laval d’investir dans des infrastructures dans une perspective durable. Pour la Chambre, les principes de développement durable sont un incontournable. Elle est d’ailleurs engagée dans des travaux à cet égard et se réjouit de voir la création de mesures permettant de soutenir le développement d’une économie prospère et durable.

Elle salue également les investissements dans le secteur culturel qui sont pour la Chambre un secteur de développement clé en termes de vitalité et de retombées économiques. D’ailleurs, depuis la création du Conseil régional de la culture en 2015, notamment, ce secteur est en pleine mouvance et les acteurs économiques et culturels sont en consultation pour faire de Laval une région dynamique et innovante en termes de culture. Pour la Chambre, le travail de collaboration entre les acteurs est fondamental et les investissements annoncés sont un pas de plus dans la bonne direction et pourraient aussi inspirer les autres paliers gouvernementaux.



Une ville en transformation : des attentes pour les citoyens corporatifs

La Chambre se réjouit de voir la transformation qui s’opère actuellement à Laval. Pour la présidente-directrice générale de la Chambre, « les citoyens corporatifs sont des acteurs de premier plan dans le développement économique de la ville de Laval et la Chambre s’attend à ce que la ville déploie tout le soutien nécessaire aux entreprises de son territoire. Elle assure à la ville toute la collaboration nécessaire en ce sens. ».