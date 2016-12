Metro lance son programme de mise en valeur des produits régionaux dans ses magasins de laval

Metro est heureuse d’annoncer que quelque 30 nouveaux produits frais et d’épicerie de 7 entreprises agroalimentaires de Laval font aujourd’hui leur entrée dans 5 magasins Metro de la région.

Le programme d’achat local de Metro vise à offrir le plus de produits régionaux possible sur les tablettes des magasins de son réseau et à augmenter leur visibilité, afin de répondre à la demande des clients, de plus en plus à la recherche de produits du Québec et de leur région. Cette initiative vise aussi à accompagner les fournisseurs locaux dans leurs efforts de commercialisation auprès de la population québécoise au sein d’une grande chaîne.

La collaboration du Service de développement économique de la Ville de Laval, via le label Saveurs de Laval, aura permis d’organiser une tournée régionale au cours de laquelle l’équipe des achats a rencontré les fournisseurs intéressés et en mesure de vendre leurs produits chez Metro, afin de discuter de leurs produits, de leur étiquetage, leur prix, leur marchandisage, etc. La démarche aura permis de découvrir plusieurs producteurs de la région et de les accompagner dans leurs efforts menant à l’arrivée de leurs produits sur les tablettes du réseau de Metro.

« Nous tenons à souligner les efforts réalisés par Metro afin de faciliter l’entrée des produits lavallois sur les tablettes en leur attribuant une place de choix dans ses magasins. Ce projet permet notamment aux entreprises agroalimentaires de développer leur circuit de distribution. Une telle initiative rejoint la vision de la Ville de Laval dans sa volonté de développer et de valoriser l’agroalimentaire, tout en stimulant la croissance des entreprises. », a commenté Marc Tremblay, directeur général adjoint au développement économique de la Ville de Laval.

« Notre objectif est d’augmenter la présence en magasin d’une sélection distinctive des produits qui sont fabriqués dans une région, à un prix compétitif pour notre clientèle. Pour ce faire, nous n’hésitons pas à offrir un appui personnalisé à chacun de ces fournisseurs partenaires. » a souligné Christian Bourbonnière, viceprésident principal, division Québec de Metro. « Fortes de leur expérience et mieux outillées, les entreprises qui désirent grandir avec Metro voient leur développement s’accélérer, certaines passant même à une distribution dans tout le réseau. »

Lancée en mai 2013, la politique d’achat local de Metro repose sur trois principes directeurs et vise à faire de Metro une vitrine de choix pour les produits régionaux; un partenaire privilégié d’Aliments du Québec; le principal allié des fournisseurs innovants du Québec. À ce jour, le déploiement du programme dans Lanaudière, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec, l’Estrie, le Bas-St-Laurent, l’Outaouais, les Laurentides, la Montérégie et Laval a permis à plus de 920 nouveaux produits frais et d’épicerie provenant de 160 fournisseurs de faire leur entrée dans 148 magasins Metro et Super C de leur région. La politique d’achat local de Metro peut être consultée sur le site internet de Metro. Le rapport de Responsabilité d’entreprise 2016 est quant à lui disponible sur metro.ca/responsabilite.