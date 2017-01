Québec confirme la réalisation d’un projet d’investissement de 13,8 millions de dollars

Le gouvernement du Québec attribue un prêt de 2,8 millions de dollars à l’entreprise Les Aliments Lesters pour la réalisation d’un projet d’expansion, de modernisation et d’acquisition d’équipements spécialisés à son usine de fabrication de charcuteries située à Laval. Ce projet d’investissement, évalué à 13,8 millions de dollars, permettra notamment la création d’une cinquantaine d’emplois.

L’adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et député de LavaldesRapides, M. Saul Polo, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

« Face à une concurrence qui est toujours de plus en plus vive, nos entreprises doivent se moderniser afin d’améliorer leur productivité et d’accroître ainsi leur compétitivité. C’est pourquoi d’ailleurs une tournée sur le manufacturier innovant a lieu dans toutes les régions du Québec pour rencontrer les entreprises et discuter avec elles de leurs projets d’investissement. Cette tournée était de passage ce matin à Laval. Une enveloppe de 700 millions de dollars est disponible afin d’investir avec les entreprises de partout au Québec dans leurs projets de modernisation », a fait savoir la ministre Dominique Anglade.

« C’est avec fierté que nous soutenons l’expansion et la modernisation de cette importante entreprise manufacturière de notre région, dont les activités de fabrication de charcuteries sont bien ancrées ici, à Laval, depuis plus de quarante ans déjà. Grâce à ce projet, l’entreprise consolide d’ailleurs sa présence en créant et en préservant des emplois de qualité, ce qui est une excellente nouvelle pour notre région, mais aussi pour tout le Québec! » a pour sa part indiqué la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau.

« En appuyant cette initiative, mise en place par un chef de file de notre industrie agroalimentaire, notre gouvernement encourage la transformation de produits alimentaires au Québec. Par ailleurs, nous favorisons la croissance ainsi que l’augmentation de la productivité et de la capacité d’exporter d’une entreprise dynamique qui permet à l’ensemble de notre industrie de se distinguer sur les marchés internationaux », a soutenu le député Saul Polo.

Fondée en 1971, l’entreprise manufacturière Les Aliments Lesters est spécialisée dans la fabrication de charcuteries.