L'Orée du Faubourg situé à Boisbriand est fin prêt à vous accueillir. Avec son emplacement de choix et ses nombreux services, c'est un incontournable pour les retraités autonomes et semi-autonomes.

Le projet lancé à l'hiver 2016 à proximité des axes des autoroutes 15 et 640 ouvre désormais ses portes. L’Orée du Faubourg, situé avantageusement dans le Faubourg Boisbriand propose une série de commodités et de services afin que ses résidents puissent préserver leur liberté et enrichir leur nouveau style de vie. Avantageusement localisée, la résidence se trouve à seulement quelques minutes de marche d’une panoplie de commerces, de restaurants et d’espaces verts énergisants qui sauront assurément séduire.

Pour vous divertir, vous trouverez:

- Salle de yoga et de méditation;

- Salle d’exercice;

- Piscine intérieure;

- Golf virtuel;

- Bibliothèque et poste Internet;

- Salle d’art;

- Salle de cinéma;

- Jardins communautaires;

- Vert de pratique (golf) extérieur;

- Jeux de pétanque et tables de shuffleboard;

- Balançoires et aires de détente;

- Salle communautaire.

Confort et sécurité

En plus de se distinguer par son environnement extérieur, le design intérieur de L’Orée du Faubourg est empreint d’élégance. Inspirés d’une architecture contemporaine classique, ses appartements sont spacieux et lumineux. Ils assurent aussi un maximum de sécurité. La salle à manger avec service aux tables ainsi que l’accès à des soins de santé 24/7 font de cette résidence un complexe résidentiel de choix à dimension humaine.

Faites vite

Le projet résidentielle comptera au total 199 unités avec des studio ou des appartements avec deux chambres. La phase 1 terminée, il est désormais temps de réserver votre place. Pour ce faire, visitez le http://www.loreedufaubourg.com/ ou composez le 450-435-4555.

Pour visionner un vidéo explicatif, cliquez ici.