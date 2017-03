Le forum stratégie innovation 2017 se tiendra à laval : monsieur Alexandre Taillefer lancera la journée!

La 2e édition du Forum stratégie innovation 2017 aura lieu le 27 avril prochain au Château Royal de Laval. Plus de 10 conférenciers réputés et près de 40 exposants soutenant l'innovation partageront leur expérience et communiqueront leur enthousiasme tout au cours de cette journée qui a comme objectif premier de permettre une meilleure compréhension quant à l’importance de placer l’innovation au cœur des stratégies d’affaires.

« Le Forum stratégie innovation est organisé pour les entreprises et les organisations qui développent ou améliorent de nouveaux produits et services. Le but est de créer un environnement propice aux échanges d'idées, aux partenariats, aux collaborations et occasions d'affaires en réunissant sous un même toit, les acteurs clés de l'innovation. Le Forum a aussi comme objectif la création de valeur et d'opportunités qui favorisent la croissance des entreprises », a expliqué madame Julie Paquin, présidente de Pro Gestion et Fondatrice du Forum stratégie innovation.



Alexandre Taillefer : un entrepreneur inspirant

M. Alexandre Taillefer offrira la première conférence de la journée. Connu publiquement depuis sa participation à la série télévisée « Dans l’œil du Dragon », il est l’associé principal d’XPND Capital, un fonds en capital croissance investissant principalement dans les entreprises des secteurs des technologies, du divertissement, des médias et des transports. Il préside de nombreux conseils d’administration, notamment ceux du Comité de Pilotage de Montréal Métropole Culturelle, de Communications Voir et du Musée d’Art contemporain. Tout en partageant leurs propres expériences, les conférenciers aborderont les questions relatives à l’impact de la culture de l'innovation sur le modèle d’affaires. Des sujets comme le design stratégique, l'industrie 4.0, la commercialisation et l'exportation ainsi que la propriété intellectuelle seront abordés. Un échange suivra lors du Panel des entrepreneurs : les dirigeants des sociétés Bone Structure, Cryos Technologies et Autobus Lion témoigneront avec fierté de leur succès. Ces derniers expliqueront comment l’intégration de l’innovation leur a permis de propulser leurs organisations vers la croissance.



Inscrire à votre agenda

Le Forum stratégie innovation représente une occasion unique de découvrir de nouvelles approches, d’apprendre à partir de cas réels et d’échanger avec des entrepreneurs et des spécialistes en solutions de gestion et de technologies diverses. L’événement permettra au grand public de rencontrer les nombreux exposants provenant d’organisations et d’entreprises spécialisées en soutien à l’innovation. Une journée de conférences et de réseautage dynamique et enrichissante à ne pas manquer!