Le PDZA : bilan positif des huit premiers mois de réalisation

Laval est heureuse de dresser le bilan des actions mises en œuvre dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Lancé un juin 2016, le PDZA est le document de planification 2016-2020 de la Ville visant la mise en valeur et le développement durable des activités agricoles du territoire.

« Notre administration veut faire progresser l’agriculture et faire en sorte que le plein potentiel du territoire soit exploité. Nous nous sommes résolument engagés à réaliser les neuf projets prioritaires identifiés avec nos partenaires, et nous sommes passés à l’action. Je suis fier de constater les progrès déjà accomplis en si peu de temps et je suis enthousiaste pour la suite des choses. Je me réjouis particulièrement des résultats obtenus dans le projet de remembrement de terres, un des plus importants pour récupérer de précieux hectares de terre à cultiver. », a mentionné le maire, Marc Demers.



Faits saillants des huit premiers mois de la mise en œuvre du PDZA et perspectives 2017



Remembrement de terres agricoles

Le Service de l’évaluation a élaboré et mis en place une stratégie afin de récupérer des lots agricoles à mettre en culture. La cible d’une cinquantaine de lots en 2016 a été atteinte.



Banque de terres

Un inventaire de propriétés privées pouvant être utilisées à des fins agricoles a été réalisé. De plus, le Service de l’évaluation a déployé une nouvelle approche via le site Internet de la Ville pour l’acquisition, la disposition et la location de terres offertes par les citoyens. Un nouvel outil pour remettre en culture les terres en friche sera mis en place en 2017.



Parc agricole et accélérateur de développement de produits

Le Service du développement économique a entrepris la mise en place du projet de Parc agricole, où une première entreprise, la Boîte maraîchère, s’est installée en décembre dernier. Ce parc d’affaires spécialisé en agriculture accueillera aussi un incubateur pour les projets de relève agricole. De plus, en 2016, quatre entreprises lavalloises ont participé au programme d’achat local dans cinq épiceries Metro de Laval.



Consolidation des marchés de quartier

Les trois marchés de quartier de Laval ont poursuivi leurs activités en 2016 et seront à nouveau de retour en 2017 dans le Vieux-Sainte-Rose, à Saint-Vincent-de-Paul et à Saint-François.



Réseau Expérience à la ferme

Le développement du réseau Expérience à la ferme s’est poursuivi avec l’ajout de nouveaux kiosques fermiers et l’accompagnement d’entrepreneurs dans leurs projets de diversification à la ferme. De plus, une « Revue des meilleures pratiques » a été diffusée auprès de l’ensemble des entreprises agroalimentaires lavalloises et des tables de concertation agroalimentaire du Québec. En 2017, un projet de signalisation et d’interprétation agrotouristique viendra bonifier l’expérience à la ferme.



Le dépliant PDZA est disponible sur le site lavaleconomique.com/fr/documentation.