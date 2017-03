La Ville de Laval annonce un nouvel outil financier flexible pour les entrepreneurs et entreprises

Laval est heureuse d’annoncer la mise en place d’un nouvel outil financier flexible pouvant atteindre 150 000 $ pour le démarrage, la croissance et l’acquisition d’une entreprise de Laval. Le Fonds local d’investissement (FLI) a été mis sur pied pour contribuer à la vitalité économique de Laval et pour favoriser l’accès à du capital pour les entreprises du territoire. Le FLI, auparavant offert par le CLD de Laval, a été amélioré avec, notamment, l’ajout d’un nouveau volet pour les petites entreprises (FLI-PE).



Le maire de Laval, Marc Demers, se réjouit de la mise en place de cet outil revu pour répondre encore mieux aux besoins et aux réalités des entreprises. « Laval a pour objectif de stimuler la croissance de l’entrepreneuriat local et de développer les secteurs porteurs et émergents. Ce nouveau programme maintenant offert par la Ville de Laval accélérera le développement économique et servira de levier pour des entreprises à forte valeur ajoutée. Avec ce nouveau fonds, les PME lavalloises ont maintenant accès à un outil performant pour favoriser leur essor à Laval. »



« Je suis heureux de l’annonce de ce programme, qui est un outil fort intéressant pour les entreprises et qui est complémentaire à l’offre actuelle sur le marché. Cette initiative démontre une fois de plus que nous assumons notre leadership économique par la mise en place d’outils accessibles et flexibles pour les entreprises lavalloises », ajoute David De Cotis, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers économiques de la Ville de Laval.



Détails du programme

Le Fonds local d’investissement (FLI) vise à stimuler l'entrepreneuriat local en favorisant l'accès à du capital aux entreprises en démarrage ou en croissance et à la relève d'affaires. Le FLI est géré par le Service du développement économique de la Ville de Laval en collaboration avec un comité d’investissement. Constitué de cinq membres votant, le comité apporte les recommandations au comité exécutif de la Ville de Laval et a pour mandat de valider la saine gestion du portefeuille d’investissement.



Pour en savoir plus sur ce fonds, visitez le lavaleconomique.com/fr/financement