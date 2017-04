Couche-Tard: Création de 200 nouveaux emplois sur le territoire de Laval

La Ville de Laval est très heureuse de l’annonce par Couche-Tard de l’agrandissement de ses installations ainsi que la création de 200 nouveaux emplois sur le territoire. Ayant pignon sur rue à Laval depuis 1980, l’entreprise consolidera et optimisera ses activités de Laval afin de poursuivre sa croissance à la suite de récentes acquisitions en Amérique du Nord.

« C’est une annonce majeure pour Laval et pour le Québec. Cette entreprise de calibre mondial est un exemple de réussite d’ici qui participe au rayonnement international de notre Ville. L’économie lavalloise poursuit sa croissance et la création des 200 nouveaux emplois de qualité et l’investissement majeur de Couche-Tard en témoignent. Ceci traduit bien la confiance des entreprises dans notre économie », a mentionné le maire de Laval, Marc Demers.

« Nous sommes également heureux d’accompagner Couche-Tard dans le déploiement de leur projet d’expansion à Laval. Outre l’agrandissement des installations de 40 %, le projet prévoit que le nouvel espace de stationnement sera accessible aux citoyens pendant les jours fériés et en dehors des heures d’affaires. C’est une excellente nouvelle pour les habitués du Bois de l’Équerre », a ajouté M. Demers.