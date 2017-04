Un entrepreneur québécois lance en ligne le séchoir portatif DRY’N GO

Voir la galerie de photos

L’entrepreneur beauceron Éric Champagne a lancé, ce mois-ci, un tout nouveau concept de séchoir portatif multisports, idéal pour les tournois, les voyages d’équipe ou pour suspendre à domicile l'ensemble de son équipement. Robuste et repliable, le produit est fabriqué dans la région, une source de fierté pour son concepteur.

Reflétant parfaitement l’esprit d’entreprise associé à la Beauce, Éric Champagne, originaire de Saint-Georges, a lancé durant le mois mars, un tout nouveau produit destiné à faciliter le séchage des équipements de sport à l’hôtel, durant des compétitions, ou directement chez soi. Pouvant être installé presque partout, en arrière d’une porte, à une tringle de douche ou de garde-robe, et ne nécessitant aucun outil pour son assemblage, le séchoir portatif DRY’N GO est capable de supporter un poids de 40 livres. Très compact et léger, il se range facilement à la maison ou dans un sac de sport.

Un produit fabriqué par une entreprise beauceronne

« Je voulais avoir un produit dont j’allais être fier mais aussi certain de la qualité. En travaillant localement, on fait appel à une main-d’œuvre de la région et on est sûr que la qualité du produit va toujours être là à 100%. Pour moi c’était très important de pouvoir faire ça », a souligné le concepteur du DRY’N GO Éric Champagne. Le séchoir est ainsi fabriqué par PSD Sport Évolutions Inc, une entreprise spécialisée dans la conception d’équipements de sport innovants située à La Guadeloupe. Le produit bénéficie déjà d’un réseau de distribution étendu à l’ensemble du Canada. Il est aussi disponible sur la boutique d’achats en ligne LaPlaza.io.

