M. André Bisson de Héroux-Devtek parmi les finalistes de la catégorie Leader en santé et sécurité du travail

Dans le cadre des Grands Prix santé et sécurité du travail, la direction régionale de Laval de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est fière d’annoncer que M. André Bisson de Héroux-Devtek (aérospatiale Devtek inc.), situé à Laval, a été sélectionné comme finaliste représentant d’employeur de la catégorie Leader en santé et sécurité du travail. C’est lors du Gala national, qui aura lieu le 2 mai prochain au Centre des congrès de Québec, que le lauréat sera dévoilé.

La catégorie Leader en santé et sécurité du travail

La catégorie Leader en santé et sécurité du travail honore un travailleur et un représentant d'employeur s'étant particulièrement distingués dans leur milieu de travail pour avoir transmis à leurs collègues la valeur de la santé et la sécurité du travail. Parce qu’elles les invitent à adopter des pratiques et des comportements sécuritaires, ces personnes inspirantes constituent des modèles pour leurs collègues.

Rappelons qu’en 2016, les lauréats furent M. Jacques Lajoie, opérateur de machinerie lourde chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada à Port-Cartier, dans la région de la Côte-Nord, et Mme Jacynthe Curotte, première directrice de la planification opérationnelle intégrée et de l’ingénierie de production chez Bell Helicopter Textron Canada ltée, dans la région des Laurentides.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail permettent de mettre en lumière les visages de la prévention au Québec. Orchestré par la CNESST, le concours fait l'éloge des gens qui ont à cœur la santé et la sécurité. Pour en savoir plus sur les Grands Prix santé et sécurité du travail : grandsprixsst.com