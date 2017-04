Un événement réussi pour soutenir la communauté d’affaires dans l’intégration d’une vision durable

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL) a tenu hier la deuxième édition de son colloque sur le développement durable sous le thème des symbioses industrielles. C’est plus de 60 personnes issues du milieu des affaires de Laval qui ont participé à l’événement qui s’est tenu au Château Royal à Laval.



La CCIL travaille depuis quelque temps à la possibilité de mettre en place une symbiose industrielle.

« La Chambre a trouvé le moyen de mobiliser les industries et de favoriser la collaboration entre elles. La mise en place d’une symbiose industrielle est une façon efficace et durable de faire des affaires. C’est un projet qui prend de l’ampleur à Laval par le biais de son programme Prox-Industriel », de mentionner Mme Chantal Provost, présidente-directrice générale de la CCIL.



L’événement a réuni des spécialistes dans ce domaine. Parmi eux, mentionnons Mme Hélène Gignac, directrice générale du Centre de transfert technologique en écologie industrielle, Mme Karine Bourgeois, coordonnatrice Symbiose industrielle chez Synergie économique Laurentides, M. Maxime Veillette, directeur, Environnement, Opérations portuaires et Sécurité à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, M. Normand Gadoury, vice-président Innovation et Commercialisation chez Écotech Québec, Mme Francine Craig, présidente de Cohésion-RSO et Mme Lucie Bourgeois, présidente d’Umalia.



Les différentes présentations ont démontré à quel point le développement durable a une dimension humaine très importante et que même dans le monde des affaires, la collaboration et le partage sont nécessaires. C’est une manière, pour les entreprises, d’être plus efficaces et plus rentables tout en donnant un sens au travail accompli par les gens qui contribuent à un projet d’entreprise.



Les représentants de Desjardins Entreprises Laval, d’Investissement Québec et du Fondaction CSN étaient également sur place et ont présenté leurs programmes de financement écoresponsable offerts aux entreprises.



La CCIL est heureuse d’avoir également reçu le président-directeur général de Recyc-Québec, M. Dany Michaud, qui a présenté l’organisation et leurs perspectives d’avenir.



MEC : l’histoire d’une entreprise inspirante qui fait des affaires de façon durable

Le colloque s’est clôturé par la conférence de Mme Marion Ancel, coordonnatrice régionale, Québec, Maritimes chez Mountain Equipment Co-op (MEC). Lors de cette présentation, il a été démontré comment MEC collabore avec les industries et la communauté pour mettre en place des pratiques d’affaires durables à différents niveaux, de la chaîne d’approvisionnement jusqu’aux relations avec la communauté, en passant par les opérations en magasin.



Comité de développement durable : des experts et des gens d’affaires engagés

Pour la présidente du comité de développement durable de la CCIL, Mme Marisol Labrecque, présidente de Technologies Écofixe, le rôle du comité de développement durable est déterminant dans l’organisation d’un événement comme aujourd’hui. « Au nom de la CCIL, je tiens d’ailleurs à les remercier sincèrement pour leur collaboration. » Font partie du comité : Francine Craig, présidente de Cohésion-RSO; Raed Béchara, président-directeur général d’Industrie de Palettes Standard; Lucie Bourgeois, présidente d’Umalia; Pierre Fillion, président-directeur général du Conseil des industries durables; Guy Garand, directeur général du Conseil régional de l’environnement de Laval; Lise Lapointe, présidente de Terranova Worldwide Corporation; Daniel Lefebvre, associé et architecte paysagiste chez Groupe Rousseau Lefebvre; Kerlando Morette, vice-président d’Innovapub; Chantal Provost, présidente-directrice générale de la CCIL et Natalie Tomasi, chargée de projets à la CCIL



Soutien financier de la ville de Laval

La CCIL tient à remercier la ville de Laval pour leur soutien financier à cet événement. La conseillère municipale de Sainte-Rose et membre du comité exécutif de la ville de Laval, Mme Virginie Dufour, s’est adressée aux participants afin de parler des différentes actions entreprises par l’institution afin de poursuivre leur virage vert.