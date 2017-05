Épicerie en ligne chez Metro : Le service de livraison maintenant offert aux résidents de Laval

Afin de répondre à la demande croissante de ses clients, METRO annonce que les résidents de Laval pourront profiter de la livraison à la maison grâce au service d’épicerie en ligne. D’abord offerte seulement sur une zone déterminée de Montréal, la livraison desservira désormais les résidents de Laval, un ajout qui permettra de couvrir un rayon beaucoup plus important et une plus large clientèle. Ainsi, dès aujourd'hui, le 3 mai, les adeptes de l’épicerie en ligne pourront se faire livrer leur commande sur la majorité de l’île de Laval ou aller la chercher au magasin de Ste-Rose.

Le service d’épicerie en ligne de Metro se démarque par sa promesse « Vite fait, bien frais » : pour garantir la fraîcheur, la commande des clients est transportée dans les camions de livraison qui sont équipés du procédé exclusif Tri-ZonesMD (zone tempérée, réfrigérée et surgelée). Toute la fraîcheur des aliments est ainsi préservée et garantie, de la tablette jusqu’au domicile. Des employés entièrement dédiés à l’épicerie en ligne ont été formés afin de choisir en magasin les aliments les plus frais comme les clients les choisiraient eux-mêmes. Avant d’être livrés, les produits sélectionnés sont entreposés en magasin dans une section étant équipée du même procédé Tri-ZonesMD.



L’épicerie en ligne s’inscrit dans la stratégie numérique globale de l’entreprise qui vise à positionner METRO comme le détaillant qui offre l’expérience en alimentation la plus adaptée aux besoins des consommateurs pour les années à venir. Pour répondre à cette promesse, le service d’épicerie en ligne offre un magasinage simple et rapide pour les membres metro&moi en leur permettant d’ajouter à leur panier leurs produits achetés fréquemment. Il est aussi possible pour l’usager d’utiliser en ligne ses coupons personnalisés et ses chèques de récompense pour une expérience conviviale et personnalisée. Pour en savoir plus, consultez www.metro.ca/epicerie-en-ligne/comment-ca-fonctionne.