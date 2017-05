Le Collège Montmorency se joint au PÉEC pour créer une nouvelle vague d’entrepreneurs au Québec!

Le Collège Montmorency est fier d’annoncer qu’il fait partie des 15 cégeps qui ont tenu une conférence de presse le 3 mai concernant la mise sur pied du Projet d’éducation entrepreneuriale au cégep (PÉEC). Ces 15 cégeps se concertent pour mettre leurs ressources en commun en matière d’éducation aux valeurs entrepreneuriales et de développement des compétences entrepreneuriales, de manière à faire connaître et à partager les meilleures pratiques en ce domaine.

Ce sont donc quelque 8000 étudiants de notre cégep qui se joignent à plus de 47 000 étudiants de presque toutes les régions du Québec dans ce projet ambitieux visant à former une nouvelle vague d’entrepreneurs pour soutenir le développement du Québec !

Selon les cégeps, les projets développés pourront varier en fonction des objectifs et des ressources de chacun. Offrant des programmes de formation intimement liés à la gestion, au commerce, à l’administration et à la comptabilité, tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue, le Collège Montmorency appuie également des initiatives parascolaires permettant l’intégration d’habiletés touchant l’entrepreneuriat.

Parmi les actions soutenues par le Collège Montmorency, mentionnons :

L’Entreprise d’entraînement pédagogique montmorencienne (EEP) qui permet à plus de 200 étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion et en Gestion de commerces d’apprendre concrètement le fonctionnement d’une entreprise. Mise sur pied en 2014, l’EEP permet à des étudiants de reproduire la réalité d’une entreprise existante et de commercialiser fictivement leurs produits et services. Cette année, 19 entrepreneurs de tous les secteurs d’activité ont accepté que leur compagnie agisse à titre d’entreprise marraine pour les étudiants. Ceux-ci ont d’ailleurs fait honneur à cet engagement puisqu’ils ont remporté cinq des huit prix de la plus récente Foire canadienne des entreprises d’entraînement.

Le soutien à la Jeune COOP Les Jardins en Équilibre qui fait pousser fruits, légumes et fines herbes sur le terrain du Collège et qui conjugue à perfection entrepreneuriat, sécurité alimentaire et développement durable.

Le soutien au Club entrepreneur de l’Association générale des étudiantes et étudiants de Montmorency (AGEM) qui a entamé des démarches pour la création d’un café étudiant.

La tenue d’une foire de l’entrepreneuriat en collaboration avec des partenaires du milieu.

L’organisation d’un concours de sensibilisation à l’entrepreneuriat.

Sur le plan institutionnel, le Collège Montmorency s’implique aussi au sein de la Table d’action en entrepreneuriat de Laval, un organisme qui regroupe une quinzaine d’acteurs sociaux provenant d’horizons divers, mais qui ont tous à cœur le développement de leur ville. Cette collaboration se porte également du côté de l’économie sociale, avec une participation au Laboratoire d’innovation sociale de Laval.

Par ces implications, le Collège Montmorency souhaite favoriser l’innovation dans sa communauté. Selon une étude de la Fondation québécoise en entrepreneurship et de FEMMESSOR (2015) portant sur Laval, l'indice entrepreneurial de notre région accuse un certain retard comparativement aux autres régions du Québec. Par ailleurs, avec une population immigrante représentant 26 % de la population, l'entrepreneuriat s'avère une option favorisant l'intégration sociale et économique de ces personnes.



« Nul doute que l’adhésion du Collège au Projet d’éducation entrepreneuriale au cégep apportera de nouvelles opportunités pour la population du Collège Montmorency et de la région de Laval», mentionne le directeur général du Collège Montmorency, Hervé Pilon. Seul réseau entrepreneurial à l’enseignement supérieur, le PEEC permettra de mettre en place un continuum entrepreneurial primaire-secondaire-collégial-universitaire essentiel pour le Québec. Et le Collège Montmorency est fier d’être un des instigateurs de ce projet porteur pour l’avenir du Québec.



Aide financière de 9 M$

Par ailleurs, la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David, a annoncé, lors de la même conférence de presse, une aide financière de 9 millions $ aux projets innovants pour les trois prochaines années. Cette aide de 3 millions $ par année sera offerte aux 48 cégeps du Québec et vise à soutenir les projets innovants comme ceux des écoles-entreprises. Le PÉEC est une des initiatives soutenues par cette aide. Pour plus d’information sur le PÉEC : http://peec.profweb.ca.