OSE Laval : dévoilement des lauréats

La seconde édition d’OSE Laval a eu lieu le 4 mai. Véritable succès, cette soirée festive célébrant les entrepreneurs lavallois et la relève a obtenu tout près de 400 inscriptions.



Créée dans le but de susciter la collaboration et l’émergence de nouvelles pratiques d’affaires contribuant au succès des entrepreneurs et de faire vivre une expérience créative aux entrepreneurs, la programmation d’OSE Laval était riche en activités. Les participants ont eu, entre autres, la possibilité de discuter avec des mentors expérimentés en rencontres privées, de visiter près de 40 kiosques du Salon des nouveaux entrepreneurs, de participer à des ateliers de formation tout en s’enrichissant de l’expérience d’entrepreneurs à succès. À cet effet, deux conférences ont été présentées. La première, proposée par l’acteur et conférencier Hugo Dubé, avait pour thème « Osez la bonne idée ! Tout peut s’enclencher ». La seconde conférence, prononcée par Juliette Brun, chocolatière et fondatrice de Juliette et Chocolat, était intitulée « La femme derrière le chocolat ».



Afin d’assurer la synergie entrepreneuriale, la remise des prix régionaux du Défi OSEntreprendre a complété l’événement. Au cours de la soirée, animée par Hugo Dubé, les 10 lauréats régionaux du volet Création d’entreprise de la 19e édition du Défi OSEntreprendre ont été couronnés.



Le maire de Laval, Marc Demers, s’est réjoui du succès de la 2e édition d’OSE Laval. « Le dynamisme insufflé par les entrepreneurs nous inspire. C’est avec beaucoup de fierté que nous avons appuyé OSE Laval, une initiative de notre Service du développement économique, qui a su rassembler et mobiliser la communauté entrepreneuriale. L’événement nous a aussi permis de valoriser notre relève du Défi OSEntreprendre. De toute évidence, nous avons ici toutes les conditions pour confirmer une 3e édition, toujours en association avec le Défi OSEntreprendre, qui fêtera son 20e anniversaire l’an prochain ! »



« À nouveau cette année, nous avons pu constater l’immense potentiel entrepreneurial lavallois et l’implication de notre communauté d’affaires. Les lauréats du Défi OSEntreprendre ont su encore une fois nous impressionner par leur dynamisme et leur créativité. Laval sera solidement représentée à la finale québécoise », a souligné David De Cotis, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et responsable des dossiers économiques.



En route vers la grande finale

Pour la région de Laval, ce sont 17 lauréats (10 du volet Création d’entreprise et 7 du volet Entrepreneuriat étudiant) qui affronteront les autres régions au Gala des Grands Prix Desjardins et qui tenteront dignement de remporter les honneurs.





PRÉSENTATION DES LAURÉATS





VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE



Prix Réussite inc.

Catégorie présentée par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Lauréat (bourse de 5 000 $)

ABM ENVIRO (Frédéric Lebel)



Coup de cœur étudiant créateur d’entreprise

Catégorie présentée par le Fond de recherche du Québec

Lauréat (bourse de 500 $)

CYGNE BÉTON (Judive Jean-Gilles)



Exploitation, transformation, production

Catégorie présentée par ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Lauréat (bourse de 1 250 $)

LES PRODUITS IN-GRILL (Lara Claude et Alexandre Raymond-Beaulieu)



Services aux individus

Catégorie présentée par Emploi Québec Laval

Deux lauréats ex aequo (bourse de 1 250 $ chacun)

GUNSMITH CANADA (Faouzi Younes)

PROXIVIE (Maxime Duckett-Dufresne)



Économie sociale

Catégorie présentée par Alepin Gauthier

Lauréat (bourse de 1 250 $)

LE TIERS LIEU, COOP DE SOLIDARITÉ (Marie-Anne Perreault et Jonathan Falardeau)



Bioalimentaire

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Lauréat (bourse de 1 250 $)

LES FERMES IN.GENIUS (Khaled Majouji et Mathieu Michaud)



Commerce

Catégorie présentée par le Courrier Laval

Lauréat (bourse de 1 250 $)

ELIXIR SMOOTHIES (Vicky Marion)



Services aux entreprises

Catégorie présentée par Emploi-Québec Laval

Lauréat (bourse de 1 250 $)

CONDITIONNEMENT BIZZFIT (Guillaume Poirier St-Pierre, Sylvie Beaubrun, Maxime St-Pierre, Philippe Lafleur)



Innovations technologique et technique

Catégorie présentée par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

1er lauréat (bourse de 1 250 $)

LES MOTEURS NORDRESA (Sylvain Castonguay)





VOLET ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT



Primaire 1er cycle

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Lauréat (500 $)

LES ACROBATIES DES MOTS ! (école de l'Avenir)



Primaire 2e cycle

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Lauréat (500 $)

S.O.S. FOURNITURES (école de l'Avenir)



Primaire 3e cycle

Catégorie présentée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval

Lauréat (500 $)

L’ÉCOLE C’EST AMUSANT ! (école Le Tandem)



Secondaire 1er cycle

Catégorie présentée par la Fondation Desjardins

Lauréat (500 $)

IMAGIN’ART CO-OPERATIVE (école Laval Liberty)



Secondaire Adaptation scolaire

Catégorie présentée par la Fondation Desjardins

Lauréat (500 $)

LA PAUSE-CAFÉ (école Horizon Jeunesse)



Formation professionnelle et Éducation des adultes

Catégorie présentée par la Fondation Desjardins

Lauréat (500 $)

A LA RESCOUSSE DES ENSEIGNANTS (Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval)

