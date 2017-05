Jeune COOP Les Jardins en Équilibre : lauréate 2017 du défi OSEntreprendre

La Jeune COOP Les Jardins en Équilibre, un comité étudiant du Collège Montmorency, vient de remporter le volet régional du défi OSEntreprendre, dans la catégorie « Collégial collectif », ainsi qu’une bourse de 500 $ de la Fondation Desjardins. La Jeune COOP a démarré un projet d’agriculture urbaine sur le site du Collège en étroite collaboration avec le Service de la vie étudiante et les départements de Paysage et commercialisation en horticulture ornementale et de Techniques de diététique et gestion d’un établissement de restauration.

C’est dans une ambiance conviviale que le travail des étudiantes a été mis en valeur le 2 mai dernier à la salle du conseil d’administration du Collège. « Il s’agit d’une belle reconnaissance du travail colossal réalisé par les étudiantes impliquées dans la Jeune COOP, ainsi que du Service de la vie étudiante qui a contribué à développer ce projet rassembleur d’entrepreneuriat, de développement durable et de sécurité alimentaire », souligne Myriam Broué, conseillère à la vie étudiante et responsable du volet développement durable au Collège.

Les étudiantes impliquées dans le projet sont Tiffany Chang (Sciences de la nature), Nardin Farag (Sciences de la nature), Karen Ghoussoub (Sciences de la nature), Béatrice Reid (double DEC Sciences de la nature et Sciences humaines), Megane Thifault (Art, lettres et communication – médias), Laurie Trottier (Sciences de la nature)

Le prix et la bourse leur ont été remis en présence d’Emmanuelle Saulnier (Développement économique de la Ville de Laval), de Marc Pelletier et Isabelle Lalancette (Carrefour jeunesse-emploi de Laval), de deux représentantes de la Fondation Desjardins, d’Yves Carignan (directeur des affaires étudiantes et des relations avec la communauté au Collège Montmorency) et de Myriam Broué (conseillère à la vie étudiante au Collège Montmorency).

Ce concours québécois en entrepreneuriat vise à mobiliser un large réseau de partenaires pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales et inspirer un plus grand nombre de personnes à croire en elles et à oser entreprendre. La Jeune COOP Les Jardins en Équilibre participera le 14 juin prochain au 19e Gala national des Grands Prix Desjardins à titre de finaliste régionale parmi les 17 régions du Québec participantes. Entre temps, les étudiantes ont participé à l’événement OSE Laval 2017 le 4 mai dernier, une soirée festive et de réseautage célébrant les entrepreneurs lavallois et la relève.