2e édition de TEDxLaval, 2e succès en plein cœur de Laval!

Sous le thème de « Cultiver l’avenir », la deuxième édition de TEDxLaval a su inspirer de nombreux participants lavallois et d’ailleurs, à la Maison des Arts de Laval.



« Cette soirée est un franc succès pour nous tous, membres de la famille TEDxLaval! Non seulement la qualité et la variété des présentations réalisées étaient au rendez-vous, mais nous constatons une appréciation grandissante envers notre mission depuis un an », lance Gildo Conte, fondateur et organisateur de TEDxLaval, et citoyen de Laval. Bon nombre de partenaires et de personnalités éminentes étaient enchantés et fiers d’appuyer l’événement et d’y participer. M. Saul Polo, député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, a fièrement prononcé le mot d’accueil au cocktail de bienvenue. La présence de M. David De Cotis, maire suppléant et vice-président du comité exécutif qui représentait officiellement le Maire de Laval, démontre l’importance de cet événement qui, tout en contribuant au rayonnement de la Ville de Laval, favorise le partage d’idées, de savoir-faire et de savoir-être. Enfin, c’est à M. Vincent Lucier, président de la Place Bell et l’un des dirigeants du Rocket de Laval, l’équipe de la Ligue américaine de hockey affiliée aux Canadiens de Montréal, que revenait l’honneur d’ouvrir le bal avant de faire place à la nouvelle formule « spectacle-conférences ».



Dans une atmosphère enivrante unique aux événements TEDx, le public était emballé de vivre cette expérience dynamique et équilibrée qui réunissait 6 conférenciers et 2 musiciens d’exception :



David Oswald, concepteur et spécialiste de l’environnement, fondateur de l’entreprise DE (Design+Environment), Vancouver : Mainstreaming ecology into cities : Building our urban future with design and environmental thinking (L’écologie urbaine : la pensée design et le souci de l’environnement au cœur de nos villes)

Marc-Olivier Schüle, psychoéducateur et doctorant, cofondateur et président d’Unipsed et des éditions Polyvalence : L’intelligence artificielle au service de la santé mentale.

Derick Fage, animateur de l’émission Breakfast Television Montreal : The Relentless Pursuit of Happiness (La poursuite incessante du bonheur)

Marie-Eve Naud, docteure en astronomie et coordonnatrice scientifique à l’éducation et au rayonnement à l’iREx : Seuls dans l’Univers? Nous le saurons peut-être bientôt.

Vanessa Grondin, ingénieure alimentaire : Food packaging: Bringing the best out of a bad situation (L’emballage des aliments : tirer le meilleur d’une mauvaise situation)

François Lemay, conférencier d’envergure internationale, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi : Vos pensées sont-elles bio?

Brad Barr (The Barr Brothers, artiste de renommée internationale : Vibration Transference (Transfert de vibrations) (http://thebarrbrothers.com/) Festival de Jazz de Montréal 2017 http://www.montrealjazzfest.com/artistes/artiste.aspx?id=7748

Mamselle Ruiz, artiste de renommée internationale, qui a offert une prestation musicale lors de la réception expérientielle. (http://www.mamselleruiz.com/) Festival de Jazz de Montréal 2014





« Nous sommes fiers d’avoir relevé le défi pour une deuxième année consécutive! J’en profite pour remercier tous ceux qui nous soutiennent depuis le début de cette belle aventure, notamment la Ville de Laval, les dignitaires, les partenaires, les conférenciers et les artistes de renom, le public, les médias ainsi que notre solide équipe d’organisation bénévole. Nous vous donnons donc rendez-vous en 2018! » conclut Marie-Pierre Collin, directrice de production de TEDxLaval.