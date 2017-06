Mountain Equipment Coop (MEC) de Laval célèbre l’été en vous invitant à son Grand BBQ

Le samedi 10 juin, de 11 h à 16 h, l’équipe du magasin MEC de Laval vous accueille pour lancer en grand la saison estivale de plein air avec un BBQ dans le stationnement du magasin, situé au 2615, boulevard Daniel-Johnson.

Au menu : hot-dogs gratuits, la chance d’essayer gratuitement un mur d’escalade, des démonstrations de produits, des offres spéciales pour vous équiper en magasin et plein d’autres activités. L’équipe de CKOI sera aussi sur place pour mettre de l’ambiance avec les derniers hits musicaux.

En plus des offres spéciales en magasin, les gens qui se présenteront pourront aussi rencontrer des représentants de la Sépaq – la Société des établissements de plein air du Québec – afin de profiter d’une offre spéciale : 15 % de rabais sur les réservations de sites de camping et de chalets dans les parcs du réseau, partout dans la province.

Du plein air mur-à- mur

Les amateurs de plein air seront conquis en entrant dans la succursale de Mountain Equipment Coop à Laval. Des vêtements pour toute la famille aux accessoires électroniques dernier cri en passant par de l’équipement pour le camping, la course, le vélo, le voyage et les sports nautiques, le magasin saura vous inspirer à aller jouer dehors. Quel que soit votre sport, les conseillers MEC sauront vous transmettre leur expertise avec passion. Profitez de cette journée spéciale pour accueillir l’été, faire le plein de trouvailles et profiter des offres exclusives pour l’occasion.

Le magasin MEC de Laval est situé au 2615, boulevard Daniel-Johnson, près de CF Carrefour Laval. C’est un rendez-vous le 10 juin, dès 11 h, pour profiter d’offres exceptionnelles, juste à temps pour l’été.