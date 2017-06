Laval se joint à la mission économique SEUS-CP 2017

Une délégation d’entreprises de Laval a participé à la mission économique du gouvernement du Québec pour la 10e conférence annuelle de l’Alliance des États du Sud-Est des États-Unis et des provinces canadiennes (SEUS-CP 2017). Cette mission dirigée par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s’est tenue du 4 au 6 juin à Toronto. La mission était dirigée par Dominique Anglade, Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et Ministre responsable de la Stratégie numérique et non par Philippe Couillard, premier ministre du Québec.

Ce forum économique, auquel participent des dirigeants de grandes entreprises, des chefs de file de diverses industries et les plus hauts responsables politiques, vise à stimuler le commerce, à promouvoir les alliances commerciales et à encourager les échanges technologiques et scientifiques.



« La forte représentation lavalloise au sein de la délégation du Québec à SEUS-CP 2017 témoigne du dynamisme de nos entreprises sur les marchés d’exportation. Dans le contexte actuel, je salue les efforts des entrepreneurs et des chefs d’État visant à souligner l’importance des échanges bilatéraux pour la prospérité du Canada et des États-Unis », a indiqué le maire de Laval, Marc Demers.



Plus de 250 leaders du monde des affaires du Canada et du sud-est des États-Unis ont assisté à l’événement. Les entreprises lavalloises ont bénéficié de multiples occasions de réseautage et d’un programme personnalisé de deux jours de rencontres privées avec plus de cinquante grands donneurs d’ordres et de partenaires d’affaires potentiels dans les secteurs de l’automobile, de l’environnement et des technologies de l’information et des communications.



"SEUS-CP est l'une des meilleures missions commerciales à laquelle nous avons participé. Nous avons obtenu un programme de rencontres d'une grande qualité. Nous avons été particulièrement impressionnés par le niveau décisionnel des gens que nous avons rencontrés et leur ouverture à faire affaire avec nous" a indiqué le vice-président de MFS Technologies (MFStek), Greg Stephens.



LA DÉLÉGATION D’AFFAIRES DE LAVAL



Louis Hébert Uniforme

Louis Hébert Uniforme œuvre dans l’industrie du vêtement de travail depuis maintenant 50 ans en tant que fabricant producteur. L’entreprise confectionne des uniformes pour les laboratoires, les hôpitaux, le secteur de l’alimentation et le secteur industriel, en plus des vêtements pour la soudure et des vêtements de protection, par exemple contre les arcs électriques ou les embrasements éclair. Louis Hébert Uniforme est reconnue pour son volet R et D et sa capacité à confectionner des vêtements sur mesure. L’entreprise est notamment fournisseur d’Hydro-Québec.



MFS Technologies (MFStek)

MFStek est un fabricant et exportateur mondial de matériaux de revêtements de surface multifonctionnels à l’échelle du nano et du micron ainsi qu’un manufacturier d’additifs et de produits chimiques industriels personnalisés. MFStek est la branche du Groupe Avmor œuvrant dans le domaine de la nanotechnologie industrielle et dont les produits sont manufacturés à Laval. Spécialisé dans la modification nanométrique de surface personnalisée, MFStek produit des revêtements qui sont de 2 à 20 fois plus épais que l'ADN humain, tout en offrant diverses propriétés telles que l’hydrophobicité, l’hydrophilicité, l’oléophobicité, l’oléophilicité, l’anticorrosive, l’ignifugation, l’antimicrobienne, la prévention du transfert des UV/IR, l’antistatique, la résistance chimique, etc., sans altérer le toucher ou l'esthétique de la surface.



NTS Global Engineering Services

NTS est un fournisseur de services d’ingénierie dans le domaine du transport (automobile, ferroviaire et aéronautique). L’entreprise soutient les joueurs clés et principaux fabricants dans le développement et l’industrialisation de leurs produits. L’expertise de NTS couvre une vaste gamme de services allant de la modélisation CAO/FAO et l’ingénierie des systèmes à la conception d’équipements, de l’analyse structurelle (FEA) et le support à la fabrication. Son modèle d’affaires repose sur une approche unique et efficace des services d’ingénierie combinant au besoin une approche multisite avec des équipes basées au Canada, en France et au Maroc.



Terranova WW Corporation

Depuis plus de 15 ans, Terranova fournit des programmes de sensibilisation à la sécurité adaptée aux entreprises. L’entreprise offre une solution complète et éprouvée dans le domaine de la sécurité de l’information qui change positivement les comportements de sécurité au sein des organisations. Son expérience et ses équipes multidisciplinaires permettent de créer des formations sur mesure à la lumière des politiques et des normes de sécurité interne. Elle propose également des formations pour sensibiliser les employés à l’adoption de comportements écoresponsables.



À propos de SEUS-CP

SEUS-CP 2017 est un partenariat stratégique entre des états du sud-est des États-Unis (Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, Tennessee, Mississippi et Alabama) et des provinces membres du Canada (Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) établi en novembre 2007.

À propos du Service du développement économique de la Ville de Laval

Le Service du développement économique de la Ville de Laval assure la promotion et le développement économique de Laval par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil et le soutien des entreprises et des entrepreneurs afin de stimuler la croissance des emplois et des entreprises aux bénéfices durables des Lavallois.

Plus de détails à www.lavaleconomique.com.

Sur la photo

Mathieu Ouellette, directeur des ventes, Terranova WW Corporation - Josée Bordeleau, directeur scientifique et laboratoire, MFS Technologies (MFStek) - Jean Leblanc, directeur des ventes, Louis Hébert Uniforme - Benoist Henrot, vice-president développement des affaires et opérations, NTS Global Engineering Services - Bonnet Huor, commissaire aux affaires internationales, Ville de Laval - Jeremy Bernard-Orawiec, conseiller affaires internationales, Ville de Laval - Charles Boisseau, directeur réseaux commerciaux Terranova WW Corporation.