La Ville annonce une subvention de 360 000 $ au CQIB pour 2017 et 2018

La Ville de Laval est heureuse d’annoncer le versement d’une contribution financière de 360 000 $ au Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) pour 2017 et 2018. Cette aide permettra de soutenir la croissance du CQIB et pour Laval, de poursuivre ses efforts afin d’assurer son leadership dans le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé.



« Nous sommes très fiers des résultats du CQIB depuis son lancement il y a une vingtaine d’années. Cet incubateur fondé par l’INRS et la Ville de Laval est sans contredit une réussite. Son bilan est considérable, soit une cinquantaine d’entreprises incubées, dans un environnement corporatif des plus propices. En ce moment, une dizaine d’entreprises profitent de laboratoires de qualité et d’équipements communs sophistiqués. La relève est au rendez-vous », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.



Au cours des six derniers mois, le CQIB a accueilli trois nouvelles entreprises : Ilkos Thérapeutiques, une société chargée de mettre au point un composé utilisé pour traiter l’ulcère veineux; Glycovax qui œuvre dans les nanotechnologies appliquées au traitement du cancer et autres maladies; et Smart Medicine, une organisation manufacturière contractuelle (CMO) dans l’industrie des cosméceutiques. Ces trois entreprises s’ajoutent aux sept qui poursuivent leur développement.