Inauguration officielle de La Boîte maraîchère

La Boîte maraîchère, une entreprise de production agroalimentaire installée dans le nouveau parc agricole de Laval, a inauguré aujourd’hui ses installations. L’événement, qui a permis de découvrir un tout nouveau modèle de production, a eu lieu en présence de Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée, qui représentait le maire de Laval, et de nombreux invités.



En opération depuis quelques mois, La Boîte maraîchère propose un concept novateur de culture de fruits et de légumes. Ce concept unique au Québec permet une production maraîchère sans pesticides ni produits transgéniques, et ce, 365 jours par année, peu importe la météo. De plus, La Boîte maraîchère offre une solution clé en main à tout investisseur intéressé à acquérir une ou plusieurs unités de production, entièrement gérée par l’entreprise.



Le maire de Laval, Marc Demers, se réjouit de l’implantation de La Boîte maraîchère, premier jalon posé dans le nouveau parc agricole : « La Boîte maraîchère s’inscrit parfaitement parmi les projets prioritaires du Plan de développement de la zone agricole, dont l’objectif est de permettre à la relève d’expérimenter de nouvelles productions et technologies. Nous espérons accueillir bientôt d’autres projets qui viendront enrichir le parc agricole. »



« J’ai été impressionné par les installations de La Boîte maraîchère et par leur équipement à la fine pointe de la technologie. Je félicite les deux entrepreneurs, MM. Giunta et Loiseau, pour leur audace dans ce projet des plus novateurs», a souligné M. Khalil.



« La Boîte maraîchère veut amorcer une petite révolution dans le monde de la production maraîchère, affirme pour sa part Richard Giunta, président-directeur général et cofondateur de La Boîte maraîchère. Notre modèle de culture hydroponique en conteneurs permet aux producteurs des récoltes rapides, à longueur d’année, et ce, peu importe la météo ! C’est une solution particulièrement attrayante, entre autres pour les grands centres urbains, les régions éloignées, les déserts alimentaires ou les commerces à la recherche de produits frais et locaux en toute saison. »

Sur la photo:

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval

Richard Giunta, président-directeur général et cofondateur de La Boîte maraîchère

Julien Loiseau, cofondateur et responsable de la production et de la recherche et du développement de La Boîte maraîchère

Ray Khalil, conseiller municipal de Sainte-Dorothée, Ville de Laval