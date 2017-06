Amélioration de la signalisation touristique à Laval

La nouvelle entente signée par la Ville de Laval, Tourisme Laval et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec permettra d’améliorer le processus de gestion de la signalisation des équipements touristiques privés sur le réseau routier lavallois.



L’objectif de cette entente est notamment de s’assurer que l’offre touristique lavalloise est mise en valeur, en plus d’actualiser la signalisation des équipements touristiques privés. Tourisme Laval accepte de gérer le processus de réception et d’évaluation des demandes de signalisation des équipements touristiques privés. De son côté, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec s’occupera des ententes contractuelles avec les entreprises et de l’implantation de cette signalisation. Tourisme Laval accordera une attention particulière à la signalisation des entreprises agrotouristiques afin de mettre en valeur leurs activités.



« Une signalisation touristique efficace sur notre territoire est essentielle. Je suis très heureux de compter sur la collaboration de Tourisme Laval, notre partenaire privilégié, pour accompagner les entreprises dans leur démarche d’acquisition de panneau. C’est une belle occasion pour ces dernières de faire connaître leurs produits, d’accroître l’achalandage et devenir des lieux de découverte touristiques », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.

« Cette nouvelle entente est un exemple probant de l’esprit de concertation qui anime Tourisme Laval. En travaillant en partenariat avec la Ville de Laval et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, nous serons en mesure d’optimiser le rayonnement des produits touristiques du territoire. Nous sommes ravis de mettre à profit notre expertise en matière d’accueil, de développement et de promotion touristiques qui permettra de non seulement signaliser des endroits, mais de guider vers des lieux touristiques authentiques », a renchéri Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.



« L’accueil et le cheminement du voyageur sont essentiels à la qualité de son expérience au Québec. Ce partenariat avec Tourisme Laval et la Ville de Laval s’inscrit dans notre stratégie d’industrie pour offrir une expérience touristique inoubliable. Nous sommes heureux de mettre à profit l’expertise de l’Alliance et espérons que ce type de partenariat sera inspirant pour d’autres villes et municipalités du Québec, » a exprimé Martin Soucy, président-directeur général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.