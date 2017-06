La Ville de Laval accorde une subvention de 50 000 $ à la coopérative de solidarité Le Tiers Lieu

Le maire de Laval, Marc Demers, a remis 50 000 $ aux fondateurs du Tiers Lieu, Marie-Anne Perreault et Jonathan Falardeau, en présence de membres de leur conseil d’administration. Cette subvention a été accordée à l’entreprise à la suite d'une décision du comité exécutif d’approuver la recommandation du comité Fonds d’Économie Sociale (FES).



Le Tiers Lieu, une coopérative à but non lucratif établie à Laval depuis le 1er mai 2017, propose un nouveau lieu de travail collaboratif qui s’adresse à tous les types d’organisations, d’entreprises et même d’individus qui veulent lancer des projets maximisant leur impact social grâce à un accès à l'intelligence collective.



« La Ville de Laval a pour objectif de favoriser et soutenir l’entrepreneuriat collectif, l’essor des entreprises à vocation sociale et l’innovation sociale. Nous reconnaissons l’apport des entreprises d’économie sociale dans le développement d’une ville prospère. En ce sens, l’appui à la coopérative Le Tiers Lieu est un bon moyen pour atteindre nos objectifs », a fait valoir Marc Demers.



« Nous avons commencé ce projet parce que nous avions la conviction qu’ensemble, nous valons plus que la somme de nos intelligences. Nous souhaitons donc exploiter cette ressource et la mettre au service de nos membres, des entreprises et de la population lavalloise. Nous espérons qu’ainsi, nous favoriserons l’émergence de projets à impact social qui augmenteront notre qualité de vie collective », a indiqué le président du Tiers Lieu, Jonathan Falardeau.



Détails du FES

Géré par le Service du développement économique de la Ville de Laval, le FES est disponible pour la création d’entreprises, de coopératives et des projets d’économie sociale pilotés par des organismes à but non lucratif. Il consiste à offrir une aide financière ainsi que de l’accompagnement aux projets admissibles afin de favoriser le développement de l’offre ou de contribuer au rayonnement de l’économie sociale à Laval. Pour en savoir plus sur le programme : lavaleconomique.com/fr/financement.



À propos du Tiers Lieu

Le Tiers Lieu est un espace de travail collaboratif qui offre la location d’espaces de bureaux ouverts et fermés, de salles de réunion, des ateliers en intelligence collective, des conférences, du réseautage actif en plus de mettre à la disposition de ses membres une escouade d’experts pour de l’aide ponctuelle gratuite. Pour en savoir plus sur l’entreprise : letierslieu.com.





À propos du Service du développement économique de la Ville de Laval

Le Service du développement économique de la Ville de Laval assure la promotion et le développement économique de Laval par la recherche de nouveaux investissements, l'accueil et le soutien des entreprises et des entrepreneurs afin de stimuler la croissance des emplois et des entreprises aux bénéfices durables des Lavallois. Plus de détails à lavaleconomique.com.