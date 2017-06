Voyages Traditours agrandit son siège social à Laval

En présence du maire de Laval, Marc Demers, Voyages Traditours célébrait hier l’agrandissement de son siège social et de ses équipes, se positionnant plus que jamais comme le chef de file des voyages organisés au Québec. Au cours de cette journée portes ouvertes, plus de 400 clients sont venus découvrir les coulisses de la conception de leurs voyages à travers les visites guidées des bureaux et ont pu rencontrer l’équipe de Voyages Traditours, dont Sébastien Forest, président de Traditours, Jacques Rodier, fondateur de l’agence, et Marc Nélis, vice-président Croisières et ancien propriétaire de Croisières Franco-Fun. Installée depuis plus de 15 ans à Laval, l’agence a décidé d’agrandir et de rénover ses bureaux afin de soutenir la croissance de l’entreprise et intégrer les équipes de Croisières Franco-Fun, agence acquise en 2016.



« Le personnel de Franco-Fun était jusqu’à présent installé à Montréal et il nous semblait très important de regrouper l’ensemble de nos 180 collaborateurs dans nos deux bureaux de Laval et Québec. Grâce aux synergies apportées par l’intégration de notre nouvelle équipe spécialisée en croisières, nous avons désormais la capacité d’offrir plus de 90 itinéraires terrestres exclusifs et plus de 50 croisières de groupe à travers le monde, aux voyageurs du Québec », affirme Sébastien Forest, président de Voyages Traditours.



Son offre désormais bonifiée suit la tendance de forte croissance des croisières maritimes et fluviales et lui permet de compléter son éventail de voyages qui séduit déjà une clientèle nombreuse et fidèle. Grande spécialiste des voyages organisés, Traditours propose une formule qui répond parfaitement aux attentes des voyageurs et garantit des voyages inoubliables « au cœur des traditions » dans plus de 60 pays, sur les 5 continents : des itinéraires uniques et exclusifs minutieusement élaborés, un budget maîtrisé à des prix compétitifs et l’absence de stress lié à l’organisation ou au déroulement du voyage, grâce à une équipe d’accompagnateurs dévoués et passionnés.



Au cours de cette journée portes ouvertes, les visiteurs ont pu découvrir au travers de mini-conférences thématiques les nouvelles destinations tendance, dont Jordanie & Israël ou Singapour & Malaisie, et entendre les conseils d’un spécialiste pour bien choisir sa croisière.



Le bureau de Voyages Traditours est situé au 1575, boulevard de l’Avenir à Laval.