Trois marchés de quartier à Laval cet été

La Ville de Laval est heureuse d’annoncer que trois marchés de quartier à Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul et Saint-François accueilleront les visiteurs, encore cette année, dès la fin du mois de juin.



Ces marchés proposent une gamme de produits frais et transformés ainsi qu’une programmation attrayante comprenant des activités familiales reliées à l’alimentation. D’ailleurs, l’entreprise lavalloise Les Fermes In.Genius, lauréate au dernier Défi OSEntreprendre, agira à titre de maraîcher principal pour les marchés de Saint-François et de Saint-Vincent-de-Paul. Cette entreprise a développé un modèle novateur d’agriculture urbaine qui permet de cultiver des fruits et légumes sans avoir recours à l’usage de pesticides ni d’herbicides.



« Je suis heureux de l’initiative de la Ville de renouveler l’expérience des marchés de quartier. La consolidation des marchés de quartier s’inscrit parmi les projets prioritaires du Plan de développement de la zone agricole de Laval, dont l’objectif est d’assurer une offre diversifiée de proximité. Les citoyens auront ainsi accès à des produits frais et au savoir-faire des artisans et des agriculteurs lavallois », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.



Horaire des marchés :



Marché du Vieux Sainte-Rose

De 8 h 30 à 13 h, du 1er juillet au 23 septembre

Endroit : école Villemaire, 211, boul. Sainte-Rose, Laval, Québec H7L 1L7

Pour information : 450 978-8905



Marché de Saint-Vincent-de-Paul

De 15 h 30 à 19 h, du 29 juin au 24 août

Endroit : parc Adélard-Poirier, 5215, rue de la Fabrique, Laval, Québec H7C 1E5

Pour information : 450 662-4901



Marché de Saint-François

De 15 h 30 à 19 h, du 30 juin au 25 août

Endroit : parc du Moulin, 1125, montée du Moulin, Laval, Québec H7A 2A2

Pour information : 450 662-4901