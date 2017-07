Plus de 1 M$ pour le centre du Sablon

Dans le cadre du programme de rénovation des bâtiments municipaux et tel que prévu au Programme triennal d’immobilisations 2017-2019, le centre du Sablon fait peau neuve.



Amorcés en novembre dernier, les travaux consistaient en la réfection des vestiaires pour hommes et femmes. De plus, dans une volonté de s’adapter aux réalités des familles d’aujourd’hui, un vestiaire familial, avec entre autres des tables à langer, a été ajouté. Enfin, le remplacement de toutes les portes et fenêtres extérieures permettra une efficacité énergétique accrue au bâtiment. « Nous sommes fiers de bonifier l’offre des installations sportives et communautaires afin d’offrir davantage de services aux familles et une vie de quartier de qualité », se réjouit Marc Demers, maire de Laval.



Le conseiller municipal Vasilios Karidogiannis exprimait avec fierté que «Grâce à un investissement de 1 071 400 $ en travaux de rénovation, les Lavallois profitent désormais d’installations mises à niveau ».



Un centre multifonctionnel

Le centre du Sablon comprend un gymnase, une piscine, une salle d’entraînement complète et adaptée aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’une garderie. Il dessert une population locale et régionale (3 500 membres) en offrant près d’une centaine d’activités de loisirs sportifs, aquatiques, communautaires et culturels pour différentes clientèles (jeunes, adultes, aînés, familles et personnes à mobilité réduite). Le centre du Sablon comprend également un sentier d’entraînement extérieur ainsi qu’un jardin écologique. Les citoyens qui souhaitent participer aux activités offertes peuvent le faire en devenant membres et en s’inscrivant sur place. La liste complète des activités est disponible au www.websablon.ca