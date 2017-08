Laval dévoile ses priorités de développement et lance son appel de projets

Le maire de Laval Marc Demers et Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée des Mille-Îles, ont annoncé lundi dernier les priorités de développement retenues pour la région de Laval dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).



Ce dévoilement fait suite à l’octroi d’une enveloppe de 1,169 M$ à la région de Laval pour l’année 2017-2018, annoncé le 21 juillet dernier par la ministre Charbonneau. « L’objectif du FARR est de donner les moyens aux régions d’agir sur des éléments de développement qui leur sont propres. Les priorités identifiées pour la région de Laval permettront de combler des besoins variés, notamment en matière de développement social et économique » a mentionné Francine Charbonneau.



Les priorités 2017-2018 retenues sont les suivantes :



1. Stimuler la vitalité sociale et le développement économique socialement responsable;

2. Développer un pôle culturel phare à portée internationale au cœur du centre-ville – une culture qui rayonne au-delà de ses frontières;

3. Développer une offre culturelle mettant en valeur le caractère unique et distinctif de Laval;

4. Stimuler la croissance des entreprises et de l’entrepreneuriat dans le cadre de projets durables innovants et structurants;

5. Mettre en valeur le Parc de la rivière des Mille-Îles, les berges et les boisés.



« Cette priorisation permettra à des organismes et des entreprises d’ici de proposer et de mener à terme des projets structurants qui favoriseront le développement socio-économique de la région, et ce, en harmonie avec notre Vision stratégique Urbaine de nature », a souligné le maire Marc Demers.



Les priorités ont été identifiées par le comité directeur du FARR pour la région de Laval, qui agira également à titre de comité de sélection. Ce comité est coprésidé par la ministre Charbonneau et par le maire Demers et est composé des membres suivants :



- Jean Rousselle, député de Vimont et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique;

- Sandra Desmeules, membre du comité exécutif de la Ville de Laval et conseillère municipale de Concorde-Bois-de-Boulogne;

- Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil;

- Aglaia Revelakis, conseillère municipale de Chomedey;

- Stéphane Boyer, conseiller municipal de Duvernay-Pont-Viau.



La distribution des fonds prendra la forme d’appels de projets dont les dates d’échéance sont fixées au 15 septembre et au 16 octobre 2017. Afin de faire part de leur intérêt et ainsi d’officialiser leur demande, il sera obligatoire pour les organismes intéressés de remplir le formulaire de dépôt de projet qui sera disponible en ligne.



Tous les renseignements concernant la gestion du programme ainsi que les critères de sélection sont disponibles sur le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) au http://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/.