La Ville de Laval annonce une subvention pour le Pôle régional d’économie sociale de Laval

La Ville de Laval est heureuse d’annoncer l’octroi d’une subvention de 150 000 $ sur trois ans au Pôle régional d’économie sociale de Laval (PRESL). Cet organisme regroupe 28 entreprises d’économie sociale qui produisent et vendent des biens et services selon un modèle d’affaires s’inscrivant dans une perspective de rentabilité économique et sociale et de redistribution de la richesse collective.



Les entreprises d’économie sociale sont des entreprises sans but lucratif et des coopératives qui œuvrent dans une multitude de secteurs dont la santé et les services sociaux, le secteur manufacturier, l’environnement, l’intégration à l’emploi, l’agroalimentaire, les arts et la culture, les services funéraires, la vente au détail, les services de maintien à domicile, etc.



Le maire de Laval, Marc Demers, se réjouit de cette aide financière : « Laval exprime clairement son engagement à développer une économie prospère, durable, compétitive et d’avant-garde en favorisant l’intégration des besoins sociaux du territoire à une saine gestion des ressources. Dans notre vision stratégique de Laval pour 2035, nous avons identifié notre volonté de maintenir les programmes de concertation en économie sociale. Notre appui financier au PRESL est une action concrète en ce sens. » Il a également souligné que « les entreprises d’économie sociale jouent un rôle primordial pour répondre aux besoins grandissants d’une population vieillissante et dans l’intégration des immigrants, qui représentent une forte proportion de la croissance démographique lavalloise. »



« Nous nous réjouissons de cet engagement de la Ville qui, jumelé au soutien du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, nous permettra de contribuer à l’accélération de la croissance de l’économie solidaire lavalloise », affirme pour sa part Michèle Raymond, présidente du PRESL.