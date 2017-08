Résidences-Québec : obtenez les services d'un conseiller dans la grande région de Laval

Bénéficiez de l’aide d’un conseiller en résidences pour trouver une résidence pour aînés à Laval

Les conseillers en résidences de Laval guident les personnes âgées et leurs proches GRATUITEMENT lors de la visite et de la sélection d’une résidence certifiée dans la région de Laval.

L’aide des conseillers de Résidences Québec

Il existe plus de 75* CHSLD privés et de résidences privées pour personnes âgées à Laval pour personnes semi-autonomes ou atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres pertes cognitives.

*Données du mois d’août 2017

Que vous cherchiez une résidence à Laval dans le secteur de Chomedey, de Fabreville, de Laval-des- Rapides ou de Sainte-Rose, le conseiller en résidences de Résidences Québec vous recommandera les résidences privées de Laval qui conviennent le mieux à vos besoins et à votre budget. Le rôle du conseiller est multiple :

- Évaluation de la santé physique et cognitive de l’aîné;

- Recherche de résidences privées certifiées;

- Accompagnement durant les visites des résidences;

- Information sur les programmes d’aide financière du gouvernement;

- Assistance jusqu’à la signature du bail.

Les résidences privées peuvent être accessibles grâce au crédit d’impôt

Le conseiller en résidences vous informera aussi sur les programmes d’aide financière du gouvernement et il vous assistera dans le calcul du crédit d’impôt pour le maintien à domicile de Revenu Québec.

Un service GRATUIT

Bénéficier du service-conseil de Résidences Québec ne vous engage à rien puisqu’il est offert gratuitement*. La présence et l’implication du conseiller en résidences à Laval facilitent la démarche de recherche. Étant en contact avec les propriétaires de résidences à Laval, le conseiller peut accélérer le processus puisqu’il connaît le coût des logements, les places disponibles ainsi que les soins offerts par les résidences de la région de Laval.

*Les conseillers en résidences de Résidences Québec sont payés par le réseau des résidences privées accréditées par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Le site Web residences-quebec.ca : la référence pour la recherche de résidences privées pour aînés au Québec

Depuis 2012, Résidences-Québec.ca est un répertoire complet et à jour qui comprend toutes les résidences privées pour aînés au Québec. Le site Web permet la recherche par ville et par catégorie de services. Vous aurez accès aux descriptifs des établissements, aux photos et à la clientèle accueillie.

Résidences Québec accorde une importance capitale à l’exactitude des informations qui est affichée sur son site Web. L’information affichée sur les résidences est vérifiée et mise à jour régulièrement.

La liberté de chercher par vous-même ou d’obtenir de l’aide : deux options s’offrent à vous

1. Recherchez une résidence vous-même dans le site Web à l’aide du menu de recherche par région, par ville ou par catégorie de services;

2. Contactez un conseiller en hébergement à Laval en composant le 514 996-2887 ou en remplissant le formulaire en ligne.