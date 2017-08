Un investissement d’un million de dollars pour soutenir l’édification d’une société accueillante et inclusive à Laval

La ministre de l’Immigration, la Diversité et de l’Inclusion, Mme Kathleen Weil, et le maire de Laval, M. Marc Demers, sont heureux d’annoncer un investissement totalisant un million de dollars sur deux ans dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité. Mis sur pied en 2012-2013, ce programme est destiné à appuyer les efforts d’organismes ou d’instances territoriales pour édifier des collectivités plus accueillantes et inclusives et ainsi favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.



L’annonce s’est tenue à l’Hôtel de ville de Laval en présence de la ministre Weil, de Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval, ainsi que de M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval.



« Laval est la deuxième ville qui reçoit le plus de personnes immigrantes. Il est primordial de s’assurer que les meilleures conditions possible pour s’intégrer et s’établir de façon durable soient réunies. Les initiatives et les actions qui seront mises en place permettront de rendre la région encore plus attrayante pour les personnes immigrantes et contribueront concrètement à faciliter leur pleine participation dans toutes les sphères de la société québécoise. Les organismes avec qui nous collaborons ont développé une expertise auprès des personnes immigrantes et reconnaissent l’apport de la diversité à la société québécoise. »



Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion



« Les municipalités sont au cœur de l’édification de collectivités inclusives, car elles ont une connaissance fine de leurs citoyens et de leur milieu. C’est certainement le cas pour Laval, une communauté riche de sa diversité culturelle, qui a une longue expérience en intégration des personnes immigrantes. Un programme comme celui-ci est bénéfique tant pour les personnes immigrantes que les sociétés d’accueil, car il aide les organismes locaux à bâtir des ponts et aide à mettre en place les outils nécessaires pour faire des milieux accueillants auxquels les personnes de tous âges, quelle que soit leur origine, peuvent prendre part. »



Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation et ministre responsable de la région de Laval



« Laval est fière de compter parmi les villes québécoises qui s’identifient comme terre d’accueil et ville inclusive qui favorisent l’établissement durable des nouveaux arrivants et des personnes admises pour des motifs de protection ou des considérations humanitaires. La Ville assume avec leadership son rôle dans la mobilisation de partenaires lavallois autour de ces enjeux. Aujourd’hui, je salue la nouvelle entente en immigration qui appuiera Laval et ses partenaires en vue de bâtir une communauté accueillante et dynamique. »



Marc Demers, maire de la Ville de Laval



· L’investissement total est d’un million de dollars et est réparti à contribution égale entre le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et la Ville de Laval pour une durée de deux ans (2017-2019).



· Les ententes découlant du Programme Mobilisation-Diversité visent à contribuer à l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives, et à promouvoir l’établissement durable des personnes immigrantes.



· Plus spécifiquement, l’entente avec la Ville de Laval permettra de :



- Mettre en œuvre des stratégies pour faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes à la communauté lavalloise et soutenir des projets novateurs favorisant l’harmonisation des interventions des partenaires en matière d’immigration;



- Assurer la mobilisation et la concertation multisectorielle en matière d’immigration;



- Promouvoir l’apport de l’immigration auprès de la population;



- Favoriser l’ouverture à la diversité ethnoculturelle et faciliter le développement de relations interculturelles harmonieuses à Laval, dans une perspective de développement d’une communauté accueillante et inclusive.