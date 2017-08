Nadine Bernard nommée à la direction du Service des communications et du marketing de la Ville de Laval

Dans le cadre de sa réunion extraordinaire tenue le 18 juillet 2017, le conseil municipal la Ville de Laval a entériné la nomination de Nadine Bernard à titre de directrice de son Service des communications et du marketing. Madame Bernard mettra à la disposition de l’organisation municipale lavalloise une solide expérience de gestionnaire en matière de marketing, de communications et d’affaires publiques, bâtie entre autres dans l’industrie manufacturière et au sein d’un organisme paragouvernemental du transport collectif.



Forte de sa connaissance des enjeux en matière de transport collectif acquise comme administratrice de l’Association canadienne des transports urbains (ACTU) pendant cinq années, Nadine Bernard a agi comme directrice marketing, communications et affaires publiques de la Société de transport de Montréal (STM) de 2015 à mai 2017. Elle avait auparavant passé dix années au sein du fabricant d’autobus Nova Bus, à la fois au développement des affaires et, ultimement, à titre de directrice du marketing, des communications et des affaires publiques de l’entreprise pour le Canada et les États-Unis. Elle y a entre autres piloté la refonte de la marque et du portfolio de produits. Nadine Bernard a aussi agi comme responsable des communications de l’équipe de direction pour l’Amérique du Nord du Groupe Volvo, propriétaire de Nova Bus.



Pour Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Laval, « la feuille de route de Nadine Bernard et la pertinence de ses réalisations en lien avec les défis du service qu’elle dirigera lui permettront de pousser encore plus loin le travail déjà entamé en ce qui a trait au rayonnement, à la réputation et à la notoriété de la Ville de Laval. Son expertise marketing et sa connaissance du dossier du transport urbain à l’échelle municipale seront des atouts au service du déploiement de la vision Laval 2035 — Urbaine de nature. »



Monsieur Lamontagne profite de cette occasion pour remercier madame Sophie De Nobile qui a assuré l’intérim à la direction du Service des communications et du marketing au cours de la dernière année.