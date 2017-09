La Ville de Laval accorde une subvention de 50 000 $ à Textil’Art

La Ville de Laval est heureuse d’annoncer une aide financière de 50 000 $ à Textil’Art pour son projet d’expansion à la suite de la décision du comité exécutif d’approuver la recommandation du comité Fonds d’Économie Sociale. Textil’Art est une entreprise-école, bien établie à Laval, dont l’objectif est l’insertion professionnelle et sociale de travailleurs majoritairement immigrants. La contribution financière de la Ville lui permettra de bonifier son offre de services actuels, de prolonger le cycle de vie des produits de textiles en plus de s’assurer que les participants développent de nouvelles compétences dans un contexte d’économie circulaire.



« Une personne sur quatre est d'origine immigrante à Laval. Textil’Art joue un rôle clé en permettant aux immigrants éloignés du marché du travail d’acquérir une première expérience de travail et de développer des attitudes et des aptitudes qui les aideront à se trouver une place active dans le monde du travail. Ce geste concret contribue à faire la différence pour cette frange de notre population qui souffre d’un taux de chômage plus élevé que la moyenne. Il concrétise aussi notre engagement à reconnaître l’apport des entreprises d’économie sociale dans le développement d’une ville prospère et à les appuyer. Notre appui à Textil’Art en est un bel exemple », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.



« Grâce à cette subvention, nous pourrons acquérir de nouvelles machines industrielles et une machine d’impression sur textile, en plus d’augmenter le nombre de postes de production. Une friperie et des cours de couture domestique seront également ajoutés à notre offre de services. Cette expansion nous permettra ainsi d’augmenter le nombre d’employés et de participants sachant qu’à ce jour, Textil’Art a permis à plus de 1 200 personnes d’intégrer le marché du travail », a fait valoir la directrice générale de Textil’Art, Jocelyne Arbic.



Détails du Fonds d’Économie Sociale (FES)

Géré par le Service du développement économique de la Ville de Laval, le FES est disponible pour la création d’entreprises, de coopératives et de projets d’économie sociale pilotés par des organismes à but non lucratif. Il consiste à offrir une aide financière ainsi que de l’accompagnement aux projets admissibles afin de favoriser le développement de l’offre ou de contribuer au rayonnement de l’économie sociale à Laval. Pour en savoir plus sur le programme : lavaleconomique.com/fr/financement.