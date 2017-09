La CCIL lance son concours Dunamis 2018 pour les entreprises de Laval

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL) lance la 37e édition de son concours Dunamis 2018 et ouvre les inscriptions en ligne dès maintenant.

Le concours Dunamis vise à reconnaître les efforts et la persévérance des gens d’affaires lavallois. La présidente-directrice générale de la CCIL, Mme Chantal Provost, se dit toujours impressionnée par la qualité des dossiers de candidature présentés au concours. « L’économie de Laval est très diversifiée et on le constate année après année lors du concours Dunamis. Reconnaître la persévérance et la détermination des gens d’affaires est pour la Chambre une grande fierté. J’invite d’ailleurs les gens d’affaires à participer au concours qui est un puissant outil de visibilité et de rayonnement ».

La Chambre est heureuse d’annoncer que les coprésidents du concours sont M. Marc Tremblay, directeur général adjoint au développement économique de Ville de Laval et M. Alain Girard, directeur chez Desjardins Entreprises. Pour le président du conseil d’administration de la CCIL, M. Yves Dastous, « l’implication et l’engagement de MM. Tremblay et Girard démontrent l’importance d’un tel concours dans l’économie lavalloise. Je tiens à les remercier sincèrement de participer à la reconnaissance des entreprises de Laval ».

Les entreprises ont jusqu’au 11 décembre 2017 pour soumettre leur candidature parmi les 17 catégories du concours. Les finalistes seront connus lors d’un cocktail le 8 février 2018 et le dévoilement des lauréats se tiendra le 12 avril 2018 à l’occasion du Gala. Les membres du conseil d’administration se joignent au comité Dunamis pour souhaiter la meilleure des chances aux entreprises participantes.

Nouveau : de l’aide pour la préparation des dossiers de candidature

La CCIL lance cette année une série de trois déjeuners en octobre et novembre prochains afin d’outiller et guider les entreprises dans la rédaction de leur dossier de candidature. Des lauréats Dunamis 2017 seront aussi présents à ces séances de travail afin de partager leurs trucs et astuces. Cette initiative sera complémentaire au guide de rédaction du concours déjà disponible sur le site Web de la CCIL.

Dates : 4 et 11 octobre, 8 novembre 2017.

Informations et inscriptions en ligne : www.ccilaval.qc.ca/evenements

Catégories du concours :

Commerce de détail, Distributeur / Grossiste, Entreprise d’économie sociale, OBNL, coopérative, Entreprise de services – 15 employés et moins, Entreprise de services – 16 employés et plus, Entreprise de tourisme, Entreprise manufacturière, Jeune cadre, entrepreneur ou professionnel, Leadership féminin – public, parapublic, OBNL, Leadership féminin – entreprise privée, Développement durable, Innovation, Exportation, Investissement, Ressources humaines / Prix Laurian-Barré, Nouvelle entreprise, Transfert d’entreprise.

Pour en savoir plus sur le concours, visitez le www.ccilaval.qc.ca.