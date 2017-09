Nouveaux centres communautaires à Sainte-Dorothée et au parc de Lausanne à Vimont

La Ville de Laval lancera, dès le début du mois d'octobre, les travaux de construction de deux centres communautaires, l'un à Sainte-Dorothée et l'autre au parc de Lausanne, à Vimont. Ces nouveaux édifices répondront aux besoins importants en espaces communautaires dans ces secteurs et offriront les services publics de proximité nécessaires aux Lavallois. « L'implantation de centres communautaires rapproche les résidents et favorise la vie de quartier. Il s'agit de lieux dans lesquels la communauté prend racine et que les citoyens apprécient », a mentionné le maire Demers. L'ouverture des locaux est attendue au cours de l'automne 2018.

Prévus au Programme triennal d'immobilisations 2017-2019 de la Ville, les investissements requis pour la construction des deux immeubles s'inscrivent au coeur de la planification stratégique de la Ville visant à doter les quartiers d'infrastructures communautaires, culturelles et sportives qui répondent aux besoins actuels des citoyens. D'ailleurs, les organismes communautaires et sportifs qui les utiliseront et qui ont été consultés à cet effet se sont dits très enthousiastes à l'idée d'oeuvrer à l'intérieur d'installations adaptées aux demandes de leurs usagers.

À propos du centre communautaire de Sainte-Dorothée

Le centre communautaire de Sainte-Dorothée sera érigé sur la rue Sylvie, à l'intersection de la rue Dandurand, tout juste à côté de l'aréna Martin-St-Louis. D'une superficie de plus de 1 800 m2, le bâtiment offrira, notamment, plusieurs locaux polyvalents, une salle de danse et une cuisine communautaire. De plus, des locaux seront aménagés pour accueillir la Maison des jeunes de Sainte-Dorothée et les activités pour la petite enfance. Le coût des travaux est estimé à 7,6 M$.

À propos du centre communautaire au parc de Lausanne

Le centre communautaire qui sera construit au parc de Lausanne, dans le quartier Vimont, sera un bâtiment à vocation mixte remplissant les fonctions de chalet sportif et de centre communautaire. D'une superficie de 1 400 m2 et comprenant un stationnement d'environ 80 cases, le bâtiment offrira, notamment, des salles polyvalentes, des vestiaires, des services sanitaires, un espace casse-croûte et des espaces d'entreposage. Le coût des travaux est estimé à 5,5 M$.

Notons que ces nouveaux bâtiments visent l'obtention d'une certification LEED OR pour une nouvelle construction.