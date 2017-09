LES TOURS SAINT-MARTIN, un nouveau projet de condos locatifs haut de gamme au centre-ville de Laval

Construction T.G. BECO, promoteur immobilier et constructeur, et la société d’investissement IPSO FACTO, ont officiellement lancé LES TOURS SAINT-MARTIN, un tout nouveau projet immobilier de condos locatifs haut de gamme situé au cœur de Laval, à l’angle des boulevards Saint-Martin et Daniel-Johnson. L’annonce a été faite en présence des promoteurs du projet, Jack Arduini et Tom Socciarelli, respectivement président et vice-président de Construction T.G. BECO, de Serge Robitaille et René Lamarche, respectivement président et vice-président de IPSO FACTO et de Marc Demers, maire de la Ville de Laval.



Le projet LES TOURS SAINT-MARTIN, dont les premières unités seront livrées en juillet 2018, sera réalisé en deux phases – la première tour inclura 145 condos à louer et la seconde phase, une tour de 147 unités. L’immeuble de la Phase I compte un total 14 étages dont un étage commercial de 7 000 pieds carrés au rez-de-chaussée et une terrasse sur le toit. La première tour est évaluée à près de 36 millions de dollars, et l’ensemble du projet incluant les deux phases, à 72 millions de dollars.



Citations

« Étant des résidents de Laval depuis plus de 30 ans, nous sommes de grands amoureux de cette ville et nous sommes fiers de contribuer activement à l’évolution de l’offre immobilière résidentielle qui y est disponible. Le projet LES TOURS SAINT-MARTIN bénéficie d’un emplacement de choix, stratégiquement situé au centre-ville de Laval et offre un milieu de vie de qualité supérieure dans un marché locatif qui est de plus en plus en demande, » soulignent les deux partenaires de Construction T.G. BECO.



« Nous sommes fiers de nous associer à ce projet d’envergure pour Laval et de faire équipe avec un partenaire, Construction T.G. BECO, qui jouit d’une excellente réputation dans l’industrie. Ce projet immobilier viendra dynamiser l’économie locale et bonifier le parc immobilier locatif pour le bénéfice de la communauté lavalloise, » soulignent les deux partenaires de IPSO FACTO



« Le centre-ville de Laval prend forme. Je suis très heureux que T.G. BECO ait choisi ce quartier pour y ériger une nouvelle tour d'habitation. Ce développement majeur contribuera à assurer la mixité de fonctions - résidentielles, commerciales, institutionnelles, culturelles - que nous voulons pour ce quartier. Il s'inscrit parfaitement dans notre vision d'un centre-ville dynamique et animé dont les résidents des Tours St-Martin pourront profiter. », a mentionné le maire de Laval, Marc Demers.



Le projet LES TOURS SAINT-MARTIN

en bref :

Terrain de 62 000 pi2

Projet de deux tours, en deux phases

Phase I comprend une tour de 14 étages, incluant 145 condos locatifs répartis sur 12 étages, un étage commercial de 7 000 pieds carrés et une terrasse sur le toit

Logement de type studio, 3 ½, 4 ½ et 5 ½

Chaque unité comprend une grande fenestration, une porte-patio, un balcon, une insonorisation supérieure, les appareils électroménagers, une grande salle de bain, une cuisine moderne avec des comptoirs de granit ou quartz et un casier de rangement

Terrasse sur le toit avec un chalet moderne (cuisine, table de billard et télévision) ainsi qu’une piscine intérieure au sel, une salle d’entraînement et deux saunas

Stationnement intérieur avec 145 places et branchement offert pour voiture électrique



Caractéristiques de l’emplacement :