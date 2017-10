Centropolis remporte l’or au 2017 ICSC Canadian Shopping Center Awards

Centropolis a remporté l’or dans la catégorie Cause Related Marketing au Canadian Shopping Center Awards, qui s’est tenu la semaine dernière à Toronto. Organisé par The International Council of Shopping Centers (ICSC), ce concours permet de récompenser les meilleures stratégies de développement, de marketing, de design et de commerce de détail dans les centres commerciaux à travers le Canada. C’est grâce à l’événement Éco-Gourmand, un événement écoresponsable organisé en septembre, que Centropolis a pu rafler l’or.



« C'est un immense honneur pour nous de remporter ce prix pour l’événement Éco-Gourmand, que l’on image et produit depuis maintenant 5 ans. Ce prix confirme que ce que nous faisons, nous le faisons bien et pour les bonnes raisons. La stratégie de croissance de Centropolis repose sur des engagements fermes en faveur du développement durable. Ce précieux prix cadre donc parfaitement avec notre mission », a expliqué Karine Rodrigue, directrice marketing, Centropolis, lors de la remise de prix.



L’événement Éco-Gourmand est plus qu’un rassemblement de producteurs. Ce marché à ciel ouvert qui favorise le maillage entre chefs locaux et producteurs régionaux permet aux passants de découvrir plusieurs initiatives vertes faciles à mettre en pratique à la maison, ainsi que de nombreuses tendances et innovations du domaine agroalimentaire ou des industries connexes. Au menu : exposants, récolte du potager, ateliers de cuisine en famille avec les chefs de Centropolis et grande cuisine collective avec Moisson Laval, un organisme local qui vient en aide aux familles dans le besoin. Ainsi, dans le cadre de l’événement Éco-Gourmand 2016, toute la récolte du potager a été remise à Moisson Laval, ce qui représente plus de 100 kg de fines herbes, de légumes et de fruits !



Pour plus d’informations sur l’événement Éco-Gourmand : Centropolis.ca