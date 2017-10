Un événement de yoga hors du commun se tiendra à Laval

La compagnie de yoga événementiel Fill me with Wonder Yoga s’installera à Laval le temps d’un événement hors du commun le 5 novembre prochain. L’événement « YOGA Palais de glace » aura lieu le dimanche 5 novembre 2017 de 9 h à 17 h à l’hôtel Holiday Inn Laval. 6 séances de yoga seront offertes au cours de la journée.



C’est dans une ambiance complètement déjantée que les participants pourront vivre une expérience sensorielle unique. Tout a été réfléchi pour refléter le thème du palais de glace. Allant des décors à la musique, passant par l’éclairage, les odeurs, les costumes et plus encore, les participants seront plongés dans un univers glacial! Le temps d’une séance de yoga, ils se laisseront guider au travers de ce concept unique de palais de glace intérieur.



« Nous avons tout pensé afin de faire vivre une expérience unique aux participants », explique Kimberley Duclos, fondatrice de Fill me with Wonder Yoga. « C’est vraiment ce qui nous différencie chez Fill me with Wonder Yoga. Ne pensez pas venir assister à une séance de yoga ordinaire. Préparez-vous à être totalement envoutés et à avoir plus de plaisir que jamais! » ajoute-t-elle.



La journée se terminera en beauté par la conférence « Comment créer son bonheur » donnée par Imagine L’Inspiration. La conférence sur le thème du bonheur abordera des sujets comme : concevoir son bonheur en exploitant son plein potentiel par la créativité, comment se donner le droit au bonheur et être heureux en améliorant certains aspects de sa vie, être heureux en tout temps et plus encore. Un beau moment de rassemblement qui aidera les participants à trouver des solutions créatives au bonheur.

Details au www.fillmewithwonderyoga.com