Une agence immobilière de Laval se joint au réseau de Royal LePage

Les Services immobiliers Royal LePage sont fiers d’annoncer que l’agence immobilière Century 21 Max-Immo de Laval s’est jointe aujourd’hui au réseau de franchises de Royal LePage. Forte d’une soixantaine de courtiers immobiliers, l’entreprise dirigée par M. André Charbonneau, devient ainsi Royal LePage Expert. Il s’agit de la cinquième conversion d’agence immobilière vers Royal LePage dans la province de Québec depuis juin 2016, totalisant près de 400 courtiers immobiliers.

Ce changement d’affiliation permettra aux courtiers de l’agence d’offrir à ses clients des services de marketing et des outils technologiques plus évolués. En effet, Royal LePage développe chaque année de nombreuses technologies pour aider les acheteurs et vendeurs de propriétés à faire des choix éclairés. Cette année, l’entreprise a notamment intégré une application de scores de localisation à son site Web offrant aux acheteurs potentiels la possibilité d’évaluer l‘attrait d’une propriété selon une panoplie de critères comme la proximité des écoles, des parcs et des épiceries, ou encore, selon la tranquillité d’un secteur donné. Le site royallepage.ca est visité par plus de 4 millions d’utilisateurs par mois, ce qui en fait l’un des sites immobiliers les plus achalandés au Canada.

Royal LePage s’est démarquée ces dernières années comme chef de file de l’industrie de par la progression fulgurante de ses ventes, de ses parts de marché et de son effectif de courtiers immobiliers à travers le Canada, mais aussi de manière impressionnante au Québec. L’entreprise mise sur son offre de services technologiques et de marketing pour demeurer constamment à la fine pointe de l’industrie.

« Une part très importante de notre clientèle concerne l’immobilier commercial et Royal LePage constitue un leader dans ce segment de marché. En tant qu’agence immobilière à valeur ajoutée, il n’y avait pas de meilleure option pour assurer notre positionnement dans l’industrie et fournir à nos clients un service clé en main hautement concurrentiel », affirme M. Charbonneau. « Notre association à Royal LePage est une excellente nouvelle pour l’avenir de l’agence. »

Royal LePage Expert continuera d’opérer à partir de ses bureaux de Laval situés au 200-1850 Boul. Le Corbusier.