Laval accueille la 29e bourse touristique Bienvenue Québec

C’est dans la région touristique de Laval que se déroulera la 29e édition de la bourse Bienvenue Québec, organisée par la Fédération des transporteurs par autobus. Du 23 au 25 octobre prochain, plus de 500 délégués inscrits transigeront des produits et services touristiques québécois tout en découvrant les charmes et les attraits de la région hôte. « C’est un grand plaisir de recevoir pour la troisième fois la bourse Bienvenue Québec qui offre une belle vitrine aux produits touristiques lavallois sur le marché des voyages de groupe. L’arrivée de nouveaux attraits et la concrétisation de plusieurs projets de développement nous ont permis de connaître une croissance dans ce créneau de plus de 150 % du nombre de nuitées au cours des quatre dernières années. Et avec tous les projets à venir, cette progression ne pourra que s’intensifier », souligne avec enthousiasme Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval.



La Fédération est heureuse d’annoncer que l’événement affiche complet. Pas moins de 130 délégués acheteurs nationaux et internationaux, soit des agences de voyages, des agences réceptives et des voyagistes, seront présents pour transiger des produits et services touristiques québécois. « L’industrie touristique québécoise va bien. On sent une certaine effervescence dans le milieu. Énormément d’efforts sont déployés pour promouvoir et positionner le Québec sur l’échiquier international. L’année 2016 a été excellente et 2017 promet de l’être tout autant. » souligne la présidente de la Fédération, Mme Louise Giroux



Bienvenue Québec joue donc un rôle important dans la forfaitisation du Québec comme destination notamment pour les voyages de groupe. Il se transige en moyenne plus de 50 millions de dollars annuellement sur le parquet de la bourse. Les acheteurs qui participent à Bienvenue Québec font découvrir la belle province à plus de 200 000 personnes, ce qui représente une moyenne de 5 700 autocars qui sillonnent les routes du Québec chaque année.



La Fédération des transporteurs par autobus est heureuse et fière de réunir autant de délégués de qualité, offrant ainsi une grande variété à tous les participants venus vendre ou acheter des produits et services touristiques de chez nous.





À propos de Bienvenue Québec

Bienvenue Québec est la propriété de la Fédération des transporteurs par autobus qui, depuis 1989, organise cet événement majeur de l’industrie touristique québécoise.

Bienvenue Québec est un événement qui permet aux agences de voyages, agences réceptives et voyagistes, de se familiariser avec l’offre touristique (individuelle ou de groupe) dans une formule « speed dating ». C’est à travers des rendez-vous de huit minutes, prédéterminés et informatisés, que les fournisseurs de produits touristiques séduisent les agences de voyages, les agences réceptives et les voyagistes afin de les inclure comme destination dans leurs forfaits voyages.