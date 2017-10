Qu’est-ce que Bitcoin ?

Bitcoin est une forme de monnaie numérique qui a été développée par l’énigmatique programmeur Satoshi Nakamoto et qui a été lancée en 2009. Sa popularité a considérablement augmenté au cours des dernières années, mais que savons-nous réellement de la devise ? Voici quelques faits essentiels.

À quoi cela ressemble-t-il ?

Bitcoin n’est pas vraiment quelque chose de physique. En tant que monnaie numérique, il s’agit simplement d’un codage sur un logiciel open source. Le système fonctionne de pair à pair, et les transactions avec Bitcoin se font directement entre un acheteur et un vendeur. Les transactions sont confirmées et vérifiées par une série de nœuds de réseau. Ces derniers sont ensuite enregistrés dans un grand livre public distribué appelé blockchain.

Quelle est la valeur de Bitcoin ?

Sur le marché financier actuel, un Bitcoin équivaut à 4 396 $. Il y a juste 2 ans, un Bitcoin valait seulement 212 $. L’utilisation accrue de Bitcoin, en particulier en ligne, a permis à la valeur de cette devise d’augmenter de façon spectaculaire dans un court laps de temps.

Bitcoin peut-il être utilisé pour des transactions en ligne ?

Bitcoin est de plus en plus accepté par les commerçants en ligne. La popularité croissante du secteur canadien du pari en ligne a joué un rôle clé dans l’essor de la monnaie numérique. Bitcoin est devenu si fréquemment utilisé pour financer les portefeuilles de casino en ligne que des casinos utilisant spécifiquement Bitcoin ont commencé à apparaître en ligne. Au nombre d’autres commerçants qui ont commencé à accepter la devise, il y a de grandes entreprises telles que Dell, Microsoft et PayPal. D’après les estimations, il y a entre 2,9 millions et 5,8 millions d’utilisateurs uniques de Bitcoin en ligne.

Quels sont les avantages de Bitcoin ?

Le fait d’utiliser Bitcoin présente un certain nombre d’avantages. La devise est d’ailleurs de plus en plus acceptée comme méthode de paiement. Aussi, pour ce qui est d’effectuer des transactions à travers le monde, il est plus facile d’utiliser Bitcoin que toute autre forme de devise. Les frais de transaction sont également bien moins élevés que ceux des autres portefeuilles électroniques, et ce, à moins de 1%. Ce système offre également un degré de confidentialité et d’anonymat qui ne peut être égalé par d’autres méthodes de paiement.

Quels sont les inconvénients de Bitcoin ?

Malheureusement, il y a toujours quelques inconvénients liés à Bitcoin. Le marché du Bitcoin n’est toujours pas réglementé et cela fait que de nombreux utilisateurs potentiels ne sont pas surs de pouvoir faire des achats en ligne avec la monnaie numérique. Aussi, Bitcoin est de plus en plus ciblé par des arnaques spécifiques à cause de la valeur élevée de cette devise. De plus, en raison de l’absence d’un intermédiaire lors des transactions, il n’y a pas de politique de remboursement en place. Certains commerçants peuvent offrir un tel service, mais ils ne sont pas obligés de le faire avec des achats effectués via Bitcoin. Il est également probable que la devise souffre de la forte volatilité des prix.

Bitcoin représente-t-il l’avenir ?

Au fil des ans, Bitcoin a recueilli des opinions mitigées. Cependant, il a été plus largement adopté à l’échelle mondiale ces dernières années. Il est vrai qu’il existe encore quelques incertitudes quant à la sécurité du marché Bitcoin et à la volatilité de sa valeur, mais il en va de même pour toute devise économique. Bitcoin semble être là pour rester, et il prend de l’importance à travers le nombre de personnes qui l’utilisent et le nombre de transactions effectuées via ce canal.