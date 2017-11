Viva Condos Rrbains ouvre officiellement le chantier de la tour 4 !

C’est au cours d’un chaleureux cocktail que les membres de la direction de Groupe Alta-Socam ont accueilli les nombreux invités à l’ouverture officielle du chantier de la 4e tour du projet VIVA Condos Urbains, à proximité du Centropolis de Laval.

« Nous sommes très fiers d’annoncer le début de la construction de la 4e des 8 tours du projet résidentiel de grande envergure, VIVA Condos Urbains. Avec la livraison, à ce jour, de plus de 240 unités depuis 2012, nous sommes très satisfaits du succès que connaît ce projet unique à Laval. Son emplacement stratégique unique, son architecture unique et luxueuse, les matériaux utilisés et les commodités offertes font de ce projet un espace urbain inspiré et inspirant pour vivre différemment », d’ajouter le coprésident du Groupe Alta-Socam, M. Pierre Latreille.

Des condos urbains au cœur de l’action à Laval

VIVA Condos Urbains, c'est un projet de plus de 750 condominiums neufs de style urbain à l'architecture et au design raffinés, où l'amalgame des couleurs et matériaux crée un milieu de vie riche et apaisant, dans un environnement recherché. Les huit bâtiments au design contemporain de ce vaste projet immobilier résidentiel ont été conçus pour transcender l'évolution constante de l'urbanisme.

Érigés autour d'une cour intérieure sillonnée de sentiers pédestres, de jardins enchanteurs, de placettes avec fontaine, d'un coin bain-soleil, d'un vert de pratique de golf, les huit immeubles, tous pourvus d'un gymnase privé, créeront un milieu de vie qui vibrera au rythme de ses résidents. Afin de maximiser les espaces verts, les stationnements des copropriétaires sont tous situés au sous-sol et certains d'entre eux sont dotés de bornes d'alimentation pour la recharge électrique de leur automobile. Avec ses balcons et terrasses pour mieux partager la ville, VIVA Condos Urbains propose une qualité de vie qui dépasse l’espace de vie.



Enfin, le projet VIVA condos urbains est également situé tout près du Carrefour Laval, ainsi que du futur Centre aquatique, dont l’ouverture est prévue en 2020.

Les unités de la tour 4 du projet VIVA seront disponibles pour y habiter dès la fin de 2018.

Partenariat pour VIVA condos urbains

« Nous sommes également très fiers de confirmer que la direction de VIVA condos urbains a conclu un partenariat avec la direction de l’équipe de hockey lavalloise, le Rocket de Laval. Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de nous impliquer au sein de la communauté lavalloise », d’ajouter M. Latreille.