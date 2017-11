Le Courrier Laval vendu

TC Media, annonce aujourd'hui la vente de son hebdomadaire Courrier Laval, ainsi que la propriété web s'y rattachant, à 2M Média. Cette entreprise est dirigée par monsieur Martin Olivier, président, et monsieur Martin Routhier, vice-président, qui sont tous deux d'anciens gestionnaires de TC Media. Quatorze employés du Courrier Laval sont transférés chez l'acquéreur, en plus de deux employés en poste au sein de l'équipe de Production de TC Media. Par ailleurs, la Société a également conclu une entente pluriannuelle pour l'impression et la distribution de cette publication.

TC Transcontinental cède donc les rênes à 2M Média pour poursuivre les activités du Courrier Laval. Cette transaction s'inscrit dans le cadre du processus visant la vente des journaux locaux et régionaux du Québec et de l'Ontario de TC Media rendu public par voie de communiqué par Transcontinental inc. le 18 avril dernier.