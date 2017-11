Dévoilement de la nouvelle cohorte d’entrepreneurs RECRUES Communauté Laval

En cette Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, la Commission scolaire de Laval (CSDL) a souligné de belle façon les multiples initiatives entrepreneuriales déployées dans ses établissements, en plus de dévoiler ses entrepreneurs RECRUES Communauté Laval 2017-2018.



La présidente de la CSDL, Madame Louise Lortie, vient appuyer l’importance de valoriser l’entrepreneuriat : « Se lancer en affaires et en faire un choix de carrière, c’est souvent l’aboutissement d’un processus qui a débuté avec un désir, celui d’entreprendre et de s’entreprendre. Pour faire naitre cette fibre entrepreneuriale, la Commission scolaire de Laval propulse divers projets, et ce, pour tous les âges! En encourageant et en valorisant l’entrepreneuriat sous toutes ses formes auprès de nos élèves, nous favorisons, par le fait même, la réussite. Et c’est un des mandats que s’est donné Recrues communauté Laval, en plus de présenter à la population lavalloise des entrepreneurs talentueux et prometteurs. »

En effet, RECRUES Communauté Laval accompagne et propulse des entrepreneurs lavallois par du réseautage, de la formation et de l’animation sur mesure. Chaque année, une dizaine d’entrepreneurs provenant de secteurs d’activités variés et possédant une formation qualifiante en lancement d’une entreprise sont sélectionnés par un comité de professionnels et de partenaires. Appelés à s’engager dans la communauté pour cinq ans, les entrepreneurs RECRUES bénéficient au cours de cette période du soutien de partenaires investis et présents dans le milieu entrepreneurial de la région.



Que ce soit au primaire, au secondaire, du côté de l’éducation des adultes ou de la formation professionnelle, l’entrepreneuriat est encouragé et valorisé à la CSDL, et ce rassemblement l’a bien démontré. Ainsi, les invités ont pu découvrir différents visages entrepreneuriaux : des élèves de l’école primaire de l’Avenir ont raconté, sur capsule vidéo, leur expérience en tant qu’entrepreneurs d’un jour à la Grande journée des petits entrepreneurs 2017 ; une élève du Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval, Sarah Caissy, est venue témoigner de son rôle en tant que superviseure d’un lieu unique abritant plusieurs petites entreprises initiées par les élèves du centre. Puis, Hugo Mirande, créateur de l’entreprise lavalloise Keviiva, a généreusement partagé son expérience en tant qu’entrepreneur RECRUES. Sur place, la Coop Bistro Gourmand de l’école secondaire Horizon Jeunesse assurait les services de traiteur alors que les élèves de La Jeune Coop PopNote, de l’école L’Odyssée-des-Jeunes, accueillaient les invités avec divers produits qu’ils avaient eux-mêmes créés.



Étaient aussi présents plusieurs collaborateurs de RECRUES Communauté Laval dont la plupart évoluent dans le milieu entrepreneurial lavallois, et plusieurs acteurs du milieu de l’éducation. Les entrepreneurs RECRUES des cohortes précédentes étaient également présents, venus saluer leurs nouveaux acolytes.



Lors de l’événement, la cohorte de neuf entrepreneurs RECRUES a officiellement été présentée et intégrée à la communauté entrepreneuriale, en présence des partenaires qui s’investissent auprès d’eux. Cette aventure leur permettra de développer leur plein potentiel et de s’ouvrir à un réseau soucieux de leurs préoccupations et de leurs aspirations, grâce à la mobilisation et la synergie de partenaires engagés dans la valorisation de l’entrepreneuriat. Pour en savoir plus sur RECRUES Communauté Laval et découvrir ses entrepreneurs, visitez le www.recrueslaval.com.



Sur la photo:

De gauche à droite, en haut, les entrepreneurs RECRUES Frédérik Bonneau, Mylène Canzeri, Mohamed Lembarki et Manon Leblanc, Domynick Ally, enseignante et responsable de la Coop PopNotes de l'école Horizon Jeunesse, Louise Lacoste, directrice du Service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et aux entreprises (SEAFPE) de la CSDL, Gaëlle Absolonne, directrice générale adjointe à la CSDL, Raynald Hawkins, commissaire à la CSDL, Josée Biron, directrice adjointe du SEAFPE, et les entrepreneurs RECRUES Jennyfer Le Forestier et Samuel Archambault.



Rangée du bas, Émilie Gravel, élève de la Coop Bistro Gourmand de l'école Horizon Jeunesse, Guy-Loïc Etokabeka et Mohammed Alaouie, élèves de la Coop PopNotes de l'école L'Odyssée-des-Jeunes, et Sarah Caissy, élève du Centre de qualification professionnelle et d'entrepreneuriat de Laval.